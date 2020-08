Scandal SEXUAL de proportii in lumea MILIONARILOR. Patronul echipei de fotbal care viziona filme INTIME cu MAJORETE. Cine l-a dat de gol si prima sa reactie

Finantatorul clubului Washington Football Team e nevoit sa raspunda unor acuzatii de hartuire sexuala.

Presa americana, in cazul de fata ziarul The Washington Post, a intrat in posesia unor informatii care ii denigreaza imaginea afaceristului Daniel Snyder (55 de ani), nimeni altul decat proprietarul echipei de fotbal american din capitala Statelor Unite.

Dezvaluirile jurnalistilor de peste Ocean au pornit de la zeci de marturisiri facute de cei care au lucrat de-a lungul timpului sub comanda lui Snyder la Washington Redskins (numele echipei a fost schimbat in acest an in Football Team), o organizatie in care femeile au fost marginalizate, discriminate si exploatate sexual.

Astfel, Daniel Snyder e pus acum sa justifice un material video cu continut erotic pe care el insusi l-a comandat si in care majoretele echipei (celebrele "cheerleaders") erau surprinse in momente intime, fara haine. Totul s-ar fi petrecut in urma cu un deceniu, mai exact in 2008, cu ocazia unui calendar sexy realizat de respectivele majorete. De asemenea, una dintre fete a mers mai departe, acuzanadu-l pe Snyder ca a trimis-o la un moment dat in camera de hotel a unui prieten al patronului pentru "a se cunoaste mai bine".

Intr-o prima reactie, milionarul american a declarat ca nu stie nimic si nu-si aminteste de un asemenea film, cerand chiar ziaristilor de la Washington Post sa faca publice filmarile, iar acestea sa fie supuse unei expertize legale pentru verificarea autenticitatii.