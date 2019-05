Romanii au batut tot la mondialul de taekwondo.

Doi frati din Baia Mare au bagat spaima in rivali!



Alex Ivasuc e dublu campion mondial la taekwondo. Sora lui de 15 ani, Dora a luat si ea doua medallii mondiale in Germania.



Fata s-a apucat de taekwondo ca sa-i infrunte pe baietii care o tavaleau prin zapada.



Romanii au oferit lovituri ca-n filme la mondial. Luptatorii si-au facut galerie intre ei ca pe stadion.