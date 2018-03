IMPRESIONANT | A fost abandonata de parinti, acum a pierdut numarul medaliilor! Povestea de viata a campioanei de 14 ani: "Adevarul e ca e obositor!"

Jos palaria in fata ei!

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

A fost abandonata de parinti la doar 4 ani, dar n-a renuntat la lupta si a ajuns una din cele mai medaliate romance.

Florina are 14 ani si a pierdut numarul titlurilor. Campioana artelor martiale a crescut fara parinti. E prima si la scoala. Se trezeste in fiecare dimineata la 6 si face 30 de kilometri pana la Bucuresti, unde studiaza si se antreneaza.



"Adevarul este ca e obositor, sunt zile in care maxi-taxi nu opreste sau opreste si e plin, e aglomerat, dar incerc sa ajung devreme la scoala, sa nu intarzii, nu imi place sa intarzii", a declarat Florina Grigore.

Ea e antrenata de un politist.

"I-am sfatuit pe toti sa urmeze o cariera militara, in special cea de politist. Ei ii place sa aplice legea si sa faca dreptate si in tara asta", a declarat Dumitru Musat, antrenorul Florinei.