David Popovici, elogiat pentru performanțele din ultimele luni. A apărut pe coperta cele mai prestigioase reviste de natație din lume

"New Kid On The Block" este titlul sub care este prezentat înotătorul român, cel care a făcut senzație la Jocurile Olimpice de la Tokyo la doar 16 ani.

"Popovici mai are multe de demonstrat, dar traiectoria sugerează că vor urma lucuri mărețe pentru el. De-abia a împlinit 17 ani, dar sprinterul român pare pregătit să meargă pe calea succesului", au explicat jurnaliștii americani.

A lăsat Steaua pentru rivala Dinamo



David Popovici a plecat de la echipa Armatei și s-a transferat la CS Dinamo, deși era ofertat de mai multe cluburi din America. Popovici a fost prezentat deja la noul său club.

”Super-transferul anului. Înotătorul David Popovici a ales Dinamo! Cel mai talentat înotător român din noua generație, David Popovici (17 ani), se alătură celui mai titrat club sportiv al României.

La Jocurile Olimpice de la Tokyo, David Popovici și-a câștigat locul printre cei mai buni, după evoluțiile foarte bune pe care le-a avut la competiția olimpică. Deși nu a reușit să cucerească vreo medalie, David Popovici a atras atenția colegilor din bazin, titani ai înotului mondial, precum Caeleb Dressel, Kyle Chalmers sau Tom Dean.