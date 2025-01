În 2024, jucătorul de golf Scottie Scheffler a avut cel mai bun an al său, câștigând Masters Tournament, Players Championship și medalia de aur la Olimpiada de la Paris.



S-a accidentat grav la masa de Crcăiun

Dar golferul american a terminat rău anul, accidentându-se grav, după ce și-a tăiat mâna cu un pahar spart, la petrecerea de Crăciun. Acesta a avut nevoie de operație și a pierdut deschiderea sezonului, lipsind de la turneele The Sentry (Hawaii), Sony Open (Hawaii) și The American Express Championship (California). El va reveni pe teren cu ocazia competiției AT&T Pebble Beach Pro-Am (Pebble Beach, California), unde a ocupat poziția a șasea anul trecut.



"A fost una dintre acele situații în care, imediat după ce s-a petrecut, am fost supărat pe mine și m-am gândit că a fost o mare prostie. Nu a fost ceva foarte grav, dar am știut că s-a petrecut ceva cu mâna, pentru că nu puteam să o mișc fără să simt o durere mare. Operația a decurs bine și recuperarea e ok, nu cred că vor exista repercusiuni pe termen lung", a mărturisit campionul american.



A câștigat aurul olimpic la Paris 2025

Scott Alexander Scheffler (28 de ani) este născut în Ridgewood, New Jersey, fiind coleg de școală cu actorul James Gandolfini (Tony Soprano din serialul tv The Sopranos), dar acum are rezidența în Dallas, Texas. Este liderul actual al ierarhiei Official World Golf Ranking, poziție pe care o ocupă de peste 100 de săptămâni.



A început să joace golf la vârsta de trei ani și a pornit să joace serios după mutarea în Dallas, la nouă ani, când părinții săi au împrumutat 50.000 de dolari pentru a-l înscrie la Royal Oaks Country Club, unde a luat lecții de la Randy Smith. A câștigat 90 dintre cele 136 de turnee de juniori la care a participat, fiind selectat apoi în echipele Highland Park High School (Dallas) și Texas Longhorns (University of Texas at Austin).



A devenit profesionist în decembrie 2018 și de atunci a câștigat Evans Scholars Invitational (2019), WM Phoenix Open (2022, 2023), WGC-Dell Technologies Match Play (2022), Arnold Palmer Invitational (2022), Masters Tournament (2022, 2024), Hero World Challenge (2023, 2024), The Players Championship (2023, 2024), Travelers Championship (2024) și medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris (2024), unde podiumul a fost completat de Tommy Fleetwood (Marea Britanie) și Hideki Matsuyama (Japonia).



Foto - Getty Images