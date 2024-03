Hana Goda a avut o prestație foarte bună în fața jucătoarei de pe locul 9 mondial, dar românca a fost ”pur și simplu cu o clasă peste” jucătoarea din Egipt de doar 16 ani, așa cum au scris cei de la worldtabletennis.com, și s-a calificat în turul doi, unde se va duela cu câștigătoarea partidei dintre Adriana Diaz și Amy Wang.

Bernadette Szocs s-a calificat în turul 2 la WTT Champions Incheon 2024

La finalul meciului, Bernadette Szocs a vorbit despre meciul cu Goda și și-a lăudat adversara.

”Niciodată nu este ușor, primul meci este întotdeauna mai dificil pentru că e nevoie de timp să te obișnuiești cu mesele și cu mingile. Am jucat împotriva ei de două ori și am două victorii, așa că am avut încredere că pot câștiga.

Am încercat să mă concentrez la jocul meu și la tactica mea, nu m-a interesat cine este adversara mea, am încercat să dau tot ce am mai bun.

Este cel mai bine să joci la vârsta Hanei, pentru că nu ai asupra ta o presiune foarte mare. Nu îi este teamă de nimeni. A fost foarte concentrată și a rămas pozitivă până la ultimul punct din meci”, a spus Bernadette Szocs.

Bernadette Szocs: ”Îmi place când simt că și lor le este teamă de mine!”

Medaliată cu aur la simplu și cu argint la dublu (alături de Eliza Samara), Bernadette Szocs (CSA Steaua) e deja calificată la Jocurile Olimpice de la Paris.

Bernadette Szocs știe că o așteaptă în continuare meciuri importante împotriva jucătoarelor asiatice sau a celor europene, de origine chineză, naturalizate de națiuni precum Franța, Portugalia, Germania, Spania sau Olanda.

”Nu-mi mai este frică, pentru că am demonstrat de câteva ori că sunt aproape de ele, mai ales că le-am și învins, mai ales pe campioana olimpică de două ori la rând. Așa că sunt foarte pozitivă de fiecare dată când sunt la masă cu ele, dau totul din mine și îmi place sentimentul ăla când simt că și lor le este teamă de mine”, a declarat Bernadette Szocs, conform sportsnet.