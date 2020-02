EXCLUSIV www.sport.ro: Agentul secret face SUPER dezvaluiri! "Bai, asteptam un NEGRU si asta e CHINEZ!" :)) Cum l-au refuzat SARACII din Liga 1 pe jucatorul care venea de langa Aubameyang si acum castiga MILIOANE

In fiecare saptamana, un agent din Romania face dezvaluiri de la negocierile de culise care se poarta in lumea transferurilor in exclusivitate pentru www.sport.ro!

De doua ori pe an, vara si iarna, MERCATO erupe ca un vulcan care arunca in aer energie si inspiratie. Fotbalisti, agenti sau cluburi se amesteca intr-un joc nebun la temperaturi inalte.

Toti cauta frenetic cea mai buna mutare. Norocul are rol principal in acest spectacol al mutarilor de colo-colo. Astazi, despre SANSA de a fi refuzat la momentul potrivit sau povestea lui Alexander N'Doumbou fotbalistul devenit onorabilul cetatean chinez Qian Jiegei.



N'Doumbou vine pe lume la Port Gentil, in Gabon dintr-o relatie, cel putin, exotica - tatal gabonez, mama chinezoaica -inceputa pe vremea cand Dieudonne, parintele lui Alexander, isi completa studiile in China. Tanarul N'Doumbou bate mingea, intai, in cartierul natal, apoi isi cauta norocul in Franta unde ajunge la 12 ani. Arata talent si este reperat imediat de Academia fostei campioane Marseille. Explozia sa continua fiind ales capitanul echipei de juniori care castiga campionatul categoriei de varsta U17. Tehnic si creativ, N'Doumbou atrage privirile iar Didier Deschamps, actualul manager al campioanei mondiale Franta, il cheama la echipa mare a lui Marseille. Nu intarzie nici convocarea la nationala Gabonului natal. Selectionerul Alain Giresse, un alt nume de legenda al Frantei, cauta

"arcul" pentru "sageata" Aubameyang iar N'Doumbou se anunta o varianta de incredere.

Urcusul sau se opreste atunci cand Marseille hotaraste sa-l imprumute in liga a 3-a. Tanarul Alexander isi pierde scanteia adunand deceptii si nereusite. Chiar daca Marseille il elibereaza la 23 de ani, N'Doumbou lasa talentul sa doarma inca un sezon. In 2016, vara, decide sa-si ia viata in piept - isi cumpara bilet de avion pentru Targu Mures si incearca sa faca impresie la antrenamentele fostei vicecampioane pentru un contract de 3000 de euro. Soarta nu e de partea lui - stafful astepta un international din Gabon insa surpriza... N'Doumbou pare de pe alt continent.





"Asteptam un mijlocas de culoare, un "NEGRU", dar surpriza -ne-am trezit cu un ... "CHINEZ"! " comenteaza conducatorii ardelenilor care banuiesc o farsa. N'Doumbou arata fotografia cu Aubameyang la antrenamentul nationalei Gabonului dar nimeni nu il crede. Castiga doar simpatia colegilor de cantonament care sesizeaza pe teren abilitatile unui fotbalist trecut prin campionatul francez. N'Doumbou isi incheie aventura in Romania dupa 5 zile iar cariera sa continua in Belgia, 2 ani la Dender in liga a 3-a. Se intoarce in Est, pentru jumatate de sezon, la bulgarii de la Vereya apoi da lovitura vietii -semneaza in China materna cu Shanghai Shenhua pentru 600 000 de euro pe an. Anul trecut, renunta la cetatenia gaboneza si devine chinez cu acte in regula - Alexander N'Doumbou se "transforma" in ... Qian Jiegei. La Shanghai, straluceste din nou - reuseste sa castige Cupa Chinei intr-o finala, 3-0 cu Shandong Luneng, in care inscrie un gol de povestit nepotilor. Iar finalul povestii pare inca departe pentru noul Qian Jiegei.

P.S. La 2 luni dupa plecarea lui N'Doumbou din Romania, CFR Cluj il recruteaza, ca fotbalist liber, de la echipa secunda a lui Marseille, pe Bilel Omrani, fostul coleg al lui Alexander. N'Doumbou si Omrani au jucat impreuna la echipele de juniori ale fostei campioane a Frantei. Evaluat astazi la 3,6 milioane de euro, Omrani este unul dintre marcatorii importanti ai CFR Cluj, echipa care a castigat campionatul in ultimii doi ani si s-a calificat in "primavara" Europa League.