În Faro (Portugalia), Stephen Scullion (34 de ani), unul dintre maratoniștii de top ai lumii, a fost invitat la evenimentul de lansare a pantofului sport Under Armour Flow Velociti Elite, confecționat de brandul american pentru alergătorii profesioniști, dar și amatori.

Născut în Belfast, atletul nord-irlandez (1,79 m), participant la Jocurile Olimpice de la Tokyo, competiție în care și-a realizat marele vis al carierei, a povestit cariera ca un montagne-russe, o adevărată lecție pentru toți sportivii care tentați, din diferite motive, să se abată de la cursa lor spre atingerea obiectivelor propuse.

În sport nu e doar despre ambiție și perseverență, ci și despre oameni cu care atleții își întretaie cariera. Se intersectează prin labirintul vieții și îi ajută să mai pună un pas, doi, o mie, pe culoarul performanței. Așa s-a întâmplat și cu Stephen Scullion, un tip care frapează prin sinceritatea sa debordantă. S-a întâlnit cu Stephen Haas, antrenorul-agent fondator al clubului Dark Sky Distance, dar și cu reprezentanții Under Armour care l-au susținut neîncetat din 2018.

La doi pași de Oceanul Atlantic, în Faro - regiunea Algarve din Portugalia, fondistul cu inimă mare și-a spus povestea pentru cei prezenți la evenimentul Under Armour. Pașii l-au purtat spre recordul personal 2h09:48 în proba probelor - maratonul (42,195 km), prezentă la JO de la prima ediție 1896 - printr-un lanț nesfârșit de episoade care i-au zădărnicit, poate, ascensiunea.

Accidentări, demonii retragerii care l-au apăsat, palme de vânt care l-au lovit prin cantonamentele la altitudine, picături de ploaie sâcâitoare - toate au fost ca niște pietre care l-au întărit, menite să-l motiveze și să-i ridice nivelul mental.

Amintirile care i-au strâns inima le-a împărtășit la evenimentul Under Armour din Faro și celor invitați. A alergat cu jurnaliștii pe nisipul fin de lângă Atlantic sau pe portativul stadionului din Faro, a făcut mișcări de stretching alături de invitați. "Am încercat să mă calific pentru Jocurile Olimpice din 2016, dar m-am retras temporar din cauza unei accidentări.

Șase-șapte luni mi-am dat seama că nu voi fi bine... I-am zis mamei... M-am întors în Belfast, mi-am petrecut zilele cu prietenii, am jucat rugby. Mi-am dat seama că mă abătusem de la cariera mea", șterge Stephen praful de pe amintiri.

"Când l-am întâlnit pe Stephen Haas (n.r.: antrenor și agent), mi-a zis: 'dacă vrei să fii printre cei mai buni 10 ai lumii, te urci în avion și pleci de acolo!'. Așa am făcut. M-am dus prima dată prin Londra, unde știam că singurul lucru rău pe care puteam să-l fac era să beau o cola și să mănânc un sandwich", a mai întors Scullion o filă din trecut.

Ascensiunea a survenit apoi firesc. Mii de ore de antrenament cu cei de la Dark Sky și Under Armour, dar și capul sus, mereu cu privirea spre linia de finiș. La Faro, printre confesiunile împărtășite la conferința de presă sau în diminețile răcoroase în care a testat noii pantofi UA Flow Velociti Elite, atletul din Dublin le-a spus celor deveniți ad-hoc parteneri de antrenament și chestiuni specifice pregătirii.

Ce modele poartă în timpul antrenamentelor pe distanțe scurte sau lungi, dacă poartă pantofii de cursă și în sesiunile de alergare de dinaintea concursurilor, detalii despre respirație, tempo sau refacere. "Cel mai important e ca pantofii de alergare să te țină sănătos. Iar UA Flow Velociti Elite sunt chiar minunați. De obicei, înainte de un maraton, îi port ceva timp pe cei cu care voi alerga", a mai spus Scullion, care în urmă cu peste un deceniu aborda și curse pe distanțe mai scurte: 3.000 m, 5.000 m sau 10.000 m.

La finalul evenimentului din Portugalia, Stephen Scullion a răspuns și întrebărilor Sport.ro.

Interviu cu Stephen Scullion. Ce spune despre Constantina Diță, legenda maratonului mondial

Stephen, cum te-ai simțit în pantoful Under Armour Flow Velociti Elite?

E absolut fantastic, e un pantof sclipitor. O dată ce îl ai în picioare și te-ai antrenat cu el și te îndrepți către linia de start, știi că ai ultima bucățică din puzzle și realizezi că vei alerga foarte repede.

Chiar, câte perechi de pantofi ai acasă?

Under Armour Flow Velociti Elite?

Nu numai modelul acesta, în general!

(râde cu poftă) Aaa, mai mult de 50 de perechi. Dar pentru a-ți răspunde exact: probabil că am peste 50! În fiecare țară: America, Anglia, Irlanda.

Ești specialist într-o probă marcată și de performanța româncei Constantina Diță. La Jocurile Olimpice din Beijing, devenea cea mai vârstnică medaliată cu aur la maraton? Te-a inspirat?

Daaa. Avea 42 de ani, nu?

38.

Da, e o combinație de muncă și perseverență. Știi că ai 25 de ani de muncă, antrenamente, carieră presărată cu suișuri și coborâșuri, iar când realizezi o asemenea performanță, îți spui: "Bravo!" Noi, atleții, știm cât de grea e viața asta, știm că trebuie să perseverăm, să perseverăm, să perseverăm, iar într-o zi vom reuși. Așa a fost și cu Constantina Diță... După peste 25 de ani de muncă știi că vei fructifica tot ce ai 'investit' zi de zi. E o mare realizare.

Te auzeam în conferința de presă vorbind despre relația cu părinții în momentele în care voiai să te lași. Care e rolul unui părinte al unui atlet, în devenirea lui? Ce sfat le-ai da celor mici sau sportivilor amatori?

Cel mai bun sfat pe care i l-aș da unui copil - dacă aș avea acum unul și ar avea 14 ani și ar vrea să alerge - i-aș spune că alergarea e foarte dificilă și dacă chiar vrei și-ți dorești succesul, îl vei atinge. Dar e o viață foarte frumoasă și te poate purta prin locuri în care nu-ți imaginai vreodată că vei ajunge.

Și mental?

Vei experimenta sentimente pe care nu ți le imaginai, eu am trecut prin dese retrageri și reveniri - și am învățat că sunt zile în care poate nu-ți dorești să te duci la alergare, dar te autoconvingi, te duci să alergi și apoi ești foarte mândru de tine. Îți ridici nivelul mental, îți sporești încrederea în propriile forțe. Alergarea îi dă un impuls creierului cum alte lucruri nu pot acționa asupra creierului. Sunt zile în care e vânt, plouă sau trebuie să alergi pe dealuri și crezi că nu poți! Dar o faci până la urmă! Poate nu o faci în acea zi, dar apoi nu renunți și o faci a doua zi. Revii acasă spunându-ți 'WOW, am reușit, te uimești prin ce ai făcut!". Astea sunt zilele pentru care trăiesc în atletism.

Care e rolul pe care l-au avut părinții tăi în carieră?

Poate că nu mi-a plăcut mereu rolul pe care l-a avut tatăl meu în carieră, dar datorită lui sunt atletul devenit acum și persoana care sunt acum. Părinții trebuie să fie grijulii pentru că mesajul pe care ei trebuie să-l transmită copiilor e să le spună să tragă de ei, să fie dedicați alergării dacă le sesizează potențialul. Transmiterea acestui mesaj e foarte importantă. Dar există și ceilalți părinți care spun: 'dacă nu vrei să te duci la antrenamente, nu te duce!' Iar copiii lor vor zice: 'OK, nu mă mai duc. Mă joc pe computer!'.

Din ce-mi spui înțeleg că e esențială o vorbă bine punctată de la părinți.

Eu am doar recunoștință pentru familia mea. A fost o perioadă când ei au trebuit să mă împingă de la spate, poate, ei au văzut ceva în mine în care să mă țină focusat, să merg mai departe, nu numai pentru cariera în atletism. Și le sunt recunoscător.

Pentru că ai atins ce ți-ai dorit prin sport.

Dar uită-te! Stau în Portugalia la un hotel de cinci stele, ofer interviuri, pentru că odată părinții mei m-au "presat" să continui în cariera din atletism, am fost norocos, părinții au jucat un rol important. Mesajul meu e: 'Nu-i descurajați pe copii, dar nu uitați nici să-i felicitați, pentru că sunt copiii voștri. Fă-i pe copiii tăi să se simtă minunați pentru că sunt copiii tăi, nu numai pentru rezultatele din atletism, pentru că au alergat tare și bine...'

La ce vârstă ai realizat că vei face carieră în atletism?

Când ești tânăr auzi povești despre Olimpiade, dar nu m-am gândit la asta. Pe la 21 de ani mi-am dat seama că pot fi foarte bun pe ceea ce fac. Mi-am făcut o listă cu obiective. Acum am 34 de ani, iată, nu trebuie să grăbești lucrurile. Mesajul pe care-l transmit e: "Nu-ți pierde încrederea! Nu-ți face griji că nu ai timp". Eu o fac de 20 de ani și parcă tot mă simt ca la 10 ani. Ai foarte mult timp.

O ultimă întrebare. Care e cel mai frumos loc în care ai alergat? Nu mă refer la concursuri neapărat, ci și la antrenamente.

St.Mortiz. Superb!

VIDEO | Interviu cu Stephen Scullion