Pe ce pariaza microbistii in finala UCL (P)

Pe data de 1 iunie, cu incepere la ora 22:00, la Madrid, pe Wanda Metropolitano, se va disputa ultimul act al acestei editii de Liga Campionilor, in care protagoniste vor fi Tottenham si Liverpool. Aceasta este prima finala britanica dupa 11 ani, de cand Manchester United se impunea in fata lui Chelsea la Moscova. Transmisa de Digi Sport, Telekom Sport si Look Sport, aceasta finala o are ca favorita pe Liverpool, cu 1.97 la victorie, londonezii primind 4.00, in timp ce la egal este oferita o cota de 3.50.

Se anunta un meci echilibrat, intre doua formatii bune, asa ca nu va fi usor de ales nici cele mai bune ponturi pariuri pentru aceasta confruntare.

Tottenham

Se afla la prima experienta intr-o finala de Liga Campionilor, cea mai buna performanta a sa inainte de acest sezon fiind calificarea in faza sferturilor.

In grupe a avut serioase emotii, avand in vedere faptul ca dupa trei partide era la cinci puncte de locurile calificarii, terminand in cele din urma pe locul secund, la egalitate de puncte cu Inter Milan, avand avantajul meciurilor directe.

In optimi a infruntat Borussia Dortmund, pe care a invins-o in ambele manse, castigand cu 4-0 la general, oarecum neasteptat tinand cont ca Borussia venea dupa o prima jumatate de sezon la nivel foarte inalt.

In sferturi a dat piept cu Manchester City, cu care a castigat in tur, impunandu-se cu 1-0 pe teren propriu, pierzand apoi cu 4-3 in deplasare, fiind la un pas de eliminare, "cetatenii" avand un gol anulat in ultimul minut de joc.

Adversara din semifinale i-a fost Ajax, cu care a pierdut pe teren propriu, scor 0-1, oferind o revenire de neuitat in mansa secunda, castigand cu 2-3, revenind de la 2-0, Lucas Moura iesind la rampa cu un hat-trick, marcand golul decisiv in minutul 90+6.

Liverpool

Este cea mai frumoasa echipa a sezonului, practicand un fotbal extrem de spectaculos, jucand cu o ambitie iesita din comun. Ca si adversara lor, "cormoranii" au picat intr-o grupa foarte grea, cu PSG, Napoli si Steaua Rosie Belgrad, avand de asemenea serioase emotii, terminand pe locul secund, obtinand calificarea in ultimul meci.

In optimi a infruntat Bayern Munchen, cu care a remizat la scor alb pe "Anfield", impunandu-se apoi cu 1-3 in Germania.

In sferturi a avut o misiune facila, dand piept cu FC Porto, castigand ambele manse, impunandu-se cu 6-1 la general.

A urmat in semifinale dubla memorabila cu Barcelona. Englezii au pierdut la scor de neprezentare pe "Camp Nou", desi au jucat foarte bine si au dominat o mare parte din joc. In retur, ca si Tottenham, a oferit una dintre cele mai spectaculoase reveniri din istoria Ligii Campionilor, castigand cu 4-0, iar cel mai impresionant este faptul ca nu a putut conta pe Salah, Firmino si Keita, piese importante in angrenajul echipei. Intre timp, Firmino si Salah au fost recuperati, doar Keita urmand sa rateze si finala.

Asadar, Liverpool s-a calificat in cea de-a noua finala din istorie, indreptandu-se spre cel de-al saselea trofeu din intreaga sa istorie.

Pariuri de luat in seama la finala UCL

Tottenham este la prima finala de Liga Campionilor, iar cu siguranta va da totul pentru a intra in istorie. De partea cealalta, Liverpool cauta sa puna mana pe al saselea trofeu, primul dupa o pauza de 14 ani. In mod normal ar trebui sa avem parte de un meci pe cinste, in care golurile nu vor lipsi, asa ca recomandam sa pariati pe faptul ca ambele formatii vor marca, la o cota de 1.73.

Cele doua formatii au o medie foarte buna de goluri inscrie dupa minutul 75, asa ca nu este exclus sa avem parte de un gol marcat pe final de meci. La casele de pariuri avem o cota de 1.83 pentru o reusita dupa minutul 73.

Atat Tottenham, cat si Liverpool, nu vor risca prea mult in prima repriza, duelul fiind totusi unul extrem de important, asa ca ne asteptam ca la pauza sa avem parte de un rezultat de egalitate. Pentru acest pariu bookmakerii dau o cota foarte buna de 2.15.