(P) Ziua românilor în Conference League. Cine se alătură lui CFR Cluj în turul 3?

Intră în SuperSocial, singura rețea socială dedicată jucătorilor din România, și găsește-ți inspirația!

Sepsi, cel mai aproape de calificare

Sepsi se află într-o formă de zile mari atât în SuperLiga României, cât și în Europa. Doar 90 de minute îi despart pe covăsneni de o calificare istorică în turul 3 al Conference League. Iar când ne gândim că elevii lui Cristiano Bergodi se află la a doua participare în cupele europene, acest lucru spune multe despre SuperForma în care se află echipa din Sfântul Gheorghe și le anunță un viitor strălucit.

Dintre toate echipele românești ce iau startul astăzi în Conference League, Sepsi pare a fi de departe cea mai degajată, asta după ce a scos un SuperScor în meciul tur. Printr-un joc ofensiv și gândit în cele mai mici detalii, covăsnenii s-au impus cu 3-1 în fața Olimpijei Ljubljana, iar calificarea în turul 3 preliminar a rămas doar o chestiune de stăpânire a emoțiilor și organizare pe teren.

Verifică aici cotele Superbet pentru Sepsi – Ljubljana și susține-ți favoriții!

FCSB, cele mai mari emoții

La polul opus, FCSB are de tras tare în meciul cu Saburtalo, asta pentru că în tur, echipa care a terminat pe locul 5 sezonul trecut în campionatul Georgiei s-a impus cu 1-0. Nicolae Dică revine pe banca tehnică a formației roș-albastre, iar asta s-ar putea să conteze decisiv pentru a le da românilor avântul de care au nevoie. Un amănunt SuperImportant pentru moralul lui Tănase & co. este că, în ciuda rezultatului din tur, sunt cotați cu prima șansă la calificare (1.62 față de 2.30 pentru Saburtalo). Iar un alt as în mâneca românilor este că vor evolua pe teren propriu; echipa din Georgia nu s-a remarcat în ultimul timp în partidele jucate în deplasare.

Aici ai toate cotele Superbet pentru FCSB – Saburtalo.

Meciul beneficiază de SuperAvantaj! Dacă echipa pe care mizezi se distanțează în orice moment al partidei la două goluri, indiferent de rezultatul final, pariul tău devine verde.

Universitatea Craiova încă speră

Probabil, cel mai echilibrat meci se anunță a fi Universitatea Craiova – Vllaznia. După 1-1 în prima manșă, balanța tinde să încline spre olteni, aceștia având avantajul meciului jucat pe teren propriu. Craiova are cota 1.10 că reușește să treacă de echipa din Shkodër, în vreme ce albanezii au cota 7.00 că merg mai departe. Partida din această seară de pe „Ion Oblemenco” e SuperȘansa lui Laszlo Balint să obțină prima victorie într-un meci oficial pe banca tehnică a alb-albaștrilor. Victoria i-ar asigura și prezența în turul 3 preliminar Conference League, după doi ani consecutivi în care oltenii au fost eliminați direct din turul 2.

Alege dintre cotele Superbet disponibile pentru Universitatea Craiova – Vllaznia!

#ÎmpreunăSuntemSuper #ConferenceLeague