(P) Vezi de la 19:00 #SuperLiveShow! Morosanu, Maticiuc, premii si noi surprize pentru tine! 

Lumea sportului nu inceteaza niciodata sa ne suprinda, de aceea, #SuperLiveShow vine mereu cu cele mai tari informatii din sport, dar si cu cei mai carismatici invitati alaturi de care iti poti petrece timpul liber. Vino alaturi de realizatorii Lucian Lipovan si Dan Filoti pentru o SuperEditie in care distractia, voia buna si pariurile vor fi principalele preocupari. Poti vedea emisiunea in direct pe Youtube aici

SuperAniversatul editiei: Catalin Morosanu

Moartea din Carpati revine in ring! Asa ar suna titlul unui meci de-al lui Catalin Morosanu, insa evenimente speciale au loc doar la #SuperLiveShow. Catalin Morosanu va fi prezent in cadrul emisiunii cu noi detalii despre cariera sa. Poti vedea emisiunea in direct pe Facebook aici

“Chirurgul” vine cu detalii exclusive despre operatiunea Promovarea!

Lucian Lipovan si Dan Filoti au pregatit un material exclusiv cu Dan Alexa, noul antrenor al Rapidului. Acesta va comenta situatia echipei din Play Off-ul pentru promovare, dar si planurile de viitor pe care acesta le are pe banca giulestenilor. Surprizele nu se termina aici! Descopera si beneficiile pe care le ai daca iti deschizi un cont online la Superbet.ro

Interventie live de la Winners Open si duplex dintr-o agentie Superbet din Cluj!

SuperFetele noastre Ana si Sonia vin cu cele mai fresh detalii din Cluj, de la Winners Open, primul turneu de tenis feminin organizat in Romania dupa pandemia de COVID-19

Premiile isi asteapta castigatorii!

Cu #SuperLiveShow, distractia vine intotdeauna la pachet cu cele mai tari premii. Azi se castiga in direct manusile lui Catalin Morosanu, dar si alte premii pe care le descoperi urmarind emisiunea si afli cum le poti castiga!

Big Win-ul saptamanii si cele mai bune ponturi!

Cele mai asteptate discutii sunt cele despre castiguri, de aceea, in cadrul fiecarei editii, analizam cel mai bun bilet al saptamanii si simulam biletul ideal pentru meciurile viitoare. Fii alaturi de superjurnalisti si de expertii Superbet care traiesc alaturi de tine cele mai importante evenimente sportive si le comenteaza la #SuperLiveShow!

