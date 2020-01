(P) Top 5 sfaturi de la piloții de raliu pentru siguranța șoferilor în trafic

Șofatul reprezintă o activitate pe care o desfășoară milioane de români în fiecare zi.

Din cauze diverse, cum ar fi insuficiența autostrăzilor, starea tehnică deficitară a mașinilor sau neatenția la volan, apar incidente de multe ori, câteodată cu urmări grave. În această privință, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană după numărul de accidente de acest tip.

Sfaturile pentru existența unui trafic cât mai sigur sunt numeroase. Cei mai în măsură să le ofere sunt piloții de raliu, adevărați profesioniști în acest domeniu, care știu totul despre tainele condusului și despre metodele de a minimaliza riscurile care pot duce la producerea de accidente auto. Experiența lor la volan poate reprezenta o bună lecție pentru cei care doresc să ajungă cu bine la destinație, fără incidente și fără a-și pune viața în pericol.

Iată 5 sfaturi ale profesioniștilor pentru amatori:

1. Adaptarea stilului de condus la condițiile de mediu este extrem de importantă. Trebuie știut că automobilul se comportă diferit pe un drum umed sau acoperit de zăpadă și gheață, așa că trebuie luate măsuri din timp în această privință. Multe dintre accidentele apărute în perioada de iarnă au drept cauză frânarea deficitară. O soluție este procurarea de anvelope de iarnă, care asigură o distanță de frânare scurtă și o manevrare eficientă pe timp de iarnă;

2. Deși viteza are adepții ei și poate fi extrem de atractivă, șoferii de raliu care știu ce înseamnă riscul, recomandă adaptarea ei în funcție de condițiile de mediu și de limitele impuse de lege pe tronsonul respectiv. Statisticile arată că 85% dintre accidentele grave au loc la viteze de peste 90 km/h. Rularea cu o viteză sub această limită duce automat la scăderea riscului de accident și, în plus, poate scuti șoferii de o amendă usturătoare în anumite condiții;

3. Atenția la volan este esențială pentru piloții de raliu, care trebuie să ia decizii într-o fracțiune de secundă pentru parcurgerea traseului în siguranță. Același sfat este valabil și pentru amatori, care, chiar dacă nu conduc în condiții dificile, pot provoca accidente asemănătoare într-o secundă de neatenție. Mai ales telefonul mobil reprezintă o distragere uriașă și ar trebui folosit doar prin intermediul sistemelor handsfree;

4. Este vital ca pe parcursul deplasărilor cu mașina în trafic, fiecare persoană să lase deoparte supărările, problemele, gândurile negative și să se concentreze la ceea ce are de făcut, condusul. Piloții de raliu se concentrează 100% pe durata unei curse, iar acest lucru le oferă siguranța că pot câștiga concursurile fără incidente;

5. Starea tehnică a automobilului este extrem de importantă pentru un pilot de raliu. Direcția precisă, frânele eficiente, funcționarea exemplară a sistemului de climatizare etc. contribuie în mod esențial la succesul pe pistele auto. Aceleași reguli se aplică și șoferilor amatori, care trebuie să se asigure că automobilele lor se află într-o stare tehnică ireproșabilă, toate sistemele lor contribuind la siguranța în trafic și la o călătorie fără probleme.

În concluzie, lecțiile învățate din greu de către piloții profesioniști pot fi utilizate din plin de către șoferii amatori, care vor să circule în siguranță, fără să-și pună viața lor în pericol sau pe cea a celorlalți participanți la trafic.

surse foto:

unsplash.com