(P) Ți-ai ales favoritele din SuperLigă? Descoperă oferta Antepost!

CFR Cluj, în grafic pentru al șaselea titlu consecutiv

Etapa a 22-a, prima după vacanța de iarnă, o găsește pe Farul în postura de lider al SuperLigii, la un punct peste CFR Cluj. Duelul pentru locul 3 este „umăr la umăr”. La 6 puncte în spatele campioanei sunt 3 echipe despărțite de golaveraj, FCSB, Rapid și Universitatea Craiova, urmate la două lungimi de Sepsi, cea care încheie Top 6. 1.25 este cota Superbet pentru ca trupa lui Bergodi să se califice în play-off. Cu 9 etape rămase de disputat până la finalul sezonului regular, locul covăsnenilor este amenințat de Petrolul (3.20) și FC Voluntari (6.00). Penalizată cu 9 puncte, Hermannstadt a coborât de pe poziția a șasea până pe 9, dar nu și-a pierdut speranța și are cotă 9.00 să ajungă în play-off.

Farul și CFR Cluj, aflate la distanță confortabilă de locul 7, nu-și fac griji pentru rămânerea în Top 6 și sunt principalele favorite și în lupta pentru titlu. Calculele sunt complicate, mai ales că punctele se înjumătățesc înainte de play-off. În prezent pe locul 2, campioana ultimelor 5 ediții este principala favorită la câștigarea titlului și are 1.50 să-și treacă în cont un nou trofeu și 2.40 să rateze acest obiectiv. Farul, cu 6.00, FCSB (7.00), Universitatea Craiova (15.00) și Rapid (20.00) încheie topul cotelor Antepost Superbet.

De altfel, la finalul primei etape din 2023, situația în clasament ar putea fi inversată. Luni, de la ora 20:00, Farul primește vizita echipei lui Dan Petrescu, în cel mai tare meci al rundei a 22-a, în care sunt programate și alte dueluri tari, printre care Rapid – Sepsi și Hermannstadt – FCSB.

Compagno, „Il capocannoniere”!

În clasamentul golgheterilor, distanța pe care liderul o are față de urmăritori este mai mare decât în ierarhia pe echipe. Cu 13 goluri în 21 de etape, Andrea Compagno este cel mai bun marcator în actualul sezon al SuperLigii. Atacantul adus de FCSB de la FCU Craiova are deja cu 4 reușite mai mult decât ceilalți pretendenți la trofeul de golgheter și are cotă 1.35 să-și păstreze supremația până la finalul campionatului.

În topul cotelor, vârful vicecampioanei este urmat de 3 fotbaliști care au înscris câte 9 goluri. Denis Alibec (12.00), rapidistul Dugandzic (15.00) și Daniel Paraschiv (15.00) sunt principalii favoriți să-l detroneze pe Compagno. Top 5 al cotelor golgheterilor este încheiat de Mario Rondon. Atacantul lui Sepsi, ajuns la 36 de ani, și-a trecut cont 8 reușite până acum și are cotă 20.00 să ajungă cel mai bun marcator al sezonului.

