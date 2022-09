(P) Tânărul Cazinou Online din România Mr Bit îți sărbătorește Ziua de Naștere

Deși Mr Bit este un produs deținut de un operator cu ani de experiență pe piața de iGaming, acesta a început de mic. La începuturile sale, Mr Bit oferea doar câteva jocuri de cazinou online, astfel că portofoliul său de jocuri nu era prea bogat. Cu toate acestea, operatorul a mizat pe jocurile potrivite de la furnizori foarte populari în rândul românilor, cum ar fi EGT (astăzi este Amusnet Interactive), Microgaming, NetEnt, Novomatic și câțiva alții. Baza de utilizatori al lui Mr Bit a crescut exponențial pe măsură ce noi titluri au fost adăugate în catalogul de jocuri. Prima etapă în dezvoltarea platformei a fost adăugarea unei secțiuni de Cazinou Live, cu jocuri care le permiteau jucătorilor români să se simtă ca și cum s-ar afla într-o instituție de jocuri de noroc reală, în timp ce pariau de la distanță. Cu sloturi video care rezonează cu mulți jucători români și jocuri de cazinou live de la Evolution Gaming și Pragmatic Play, Mr Bit a reușit să își stabilească rapid un avantaj competitiv.

H2: Secțiunea Casa de Pariuri Sportive și Lansarea Aplicației Mobile

Pe tot parcursul lunii septembrie și până la începutul lunii octombrie, Mr Bit își sărbătorește prezența pe piața românească timp de un an. Cazinoul online a reușit să își extindă eficient portofoliul de jocuri de noroc prin adăugarea de noi titluri și să atragă astfel atenția multor pasionați de jocuri de noroc. Dar următorul pas în dezvoltarea acestui site de jocuri de noroc urma să se întâmple, iar acest pas a fost adăugarea unei secțiuni de pariuri sportive. Operatorul din spatele lui Mr Bit avea o soluție completă, cu funcționalitate și suport complet pentru o varietate de discipline sportive populare, piețe de pariuri extinse și o gamă largă de opțiuni de pariere. Nu a trebuit decât să integreze această soluție în platformă, iar această actualizare a fost primită cu multă căldură de către publicul român. O interfață prietenoasă, cote promițătoare pentru majoritatea evenimentelor în comparație cu cele ale competitorilor și instrumente suplimentare la îndemână sunt lucrurile care fac ca secțiunea de pariuri sportive a lui Mr Bit să iasă în evidență. De asemenea, pariorii au acces la pariuri live și posibilitatea de a urmări transmisiuni online ale evenimentelor majore din lumea sportului.

Recent, Mr Bit i-a încântat pe jucătorii mobili cu lansarea unei aplicații Android care oferă un acces și mai ușor la jocurile și turneele de cazinou online. Deși lipsită de secțiunea de pariuri sportive și disponibilă doar pentru utilizatorii de Android, aplicația mobilă continuă să evolueze rapid cu fiecare nouă versiune. Deși nu există încă o versiune pentru iOS, aceasta ar putea apărea în viitorul apropiat, potrivit reprezentanților cazinourilor online. Deocamdată, site-ul mobil este încă disponibil ca soluție mobilă multi-platformă.

H2: Turnee Aniversare Mr Bit

Deși Turneul Birthday Escape to OASIS, primul dintr-o serie de evenimente aniversare ale cazinoului, a decis deja câștigătorii, mai este unul care va urma. De pe 23 septembrie până pe 3 octombrie, va avea loc turneul The Final Chase, cu un fond de premii de 75.000 RON și un premiu de top de 15.000 RON. Cu o miză minimă de doar 2 RON și 150 de fonduri de premii, The Final Chase oferă șanse mari de câștig pentru fiecare participant.

Bine mediatizat și menționat de nume mari precum Culiță Sterp, Viktor Slav, Raluca Munte, Mr Bit a încheiat recent un parteneriat cu clubul Pescariu Sports & SPA cu ocazia aniversării sale. În viitorul apropiat, cazinoul are multe alte actualizări și dezvoltări, inclusiv un nou serviciu pentru jucătorii VIP.