(P) SuperBriliantul dă tupeu puștilor de la Tineret! Mergi și tu la victorie în Finlanda?

România merge în Finlanda în fața unui adversar bătut în toamna trecută într-o seară magică avută de Mihăilă, autorul celor 4 goluri!

Alex Molico, Superbet

România merge în Finlanda în fața unui adversar bătut în toamna trecută într-o seară magică avută de Mihăilă, autorul celor 4 goluri! Azi, selecționata U21 merge să ia toate punctele și să-i dea lui Mutu un superstart pe banca acestei echipe reprezentative care a devenit una foarte iubită și urmărită. Ea poate fi și superprofitabilă pentru că la Superbet ai cele mai bune cote și cele mai căutate pariuri speciale. Deschide cont și pune SuperBilete câștigătoare.

Mutu a îndeplinit prima supermisiune ca antrenor

În 2018 a salvat-o pe Voluntari de la retrogradare. E drept, in extremis, la penalty-uri, în fața Chindiei Târgoviște, dar performanța trebuie notată. Obișnuit mereu să joace sub presiune și să fie sub presiune, Mutu trebuie să lege tinere talente și să le ajute să nu se piardă. El însuși un talent uriaș. Un antrenor de perspectivă, care acum își dă primul examen adevărat. Munca de selecționer e mai dificilă decât cea de antrenor de echipă de club. Ai jucătorii mai puțin timp la dispoziție și nu ai garanția că te bazezi mereu pe nucleul pe care te lupți să-l închegi. Vezi acum toate cotele mărite pentru Finlanda U21 – România U21!

Avem cea mai bună defensivă

La jumătatea preliminariilor, România este pe locul doi în grupă, la cinci puncte în spatele liderului Danemarca. Pentru turneul final din Ungaria și Slovenia, se vor califica câștigătoarele celor nouă grupe preliminare și cele mai bune cinci formații de pe pozițiile secunde. Se iau în calcul rezultatele contra echipelor de pe locurile 1,3,4 și 5 în grupă. Ne mândrim cu cea mai bună defensivă. Experiența la acest nivel a lui Pașcanu se simte.

Păstrează Mutu sistemul 4-3-3?

Deși la Europeanul de vis, Rădoi a mizat pe sistemul 4-2-3-1, în actualele preliminarii, fostul selecționer a trecut la 4-3-3. Le-a cerut jucătorilor să-și pună în valoare tehnica și să mențină posesia. Aflăm diseară care este viziunea lui Mutu. În meciul amical pe care l-a pregătit, condus și câștigat, Briliantul a păstrat sistemul impus de Rădoi, 4-3-3.

Mutu a debutat cu victorie contra echipei lui Marica

Briliantul are deja un prim meci condus din postura de selecționer U21. Victoria clară de la Mogoșoaia contra Farului Constanța. Mutu a rulat următorii jucători, din dorința de a vedea cam pe cine se poate baza ca scimbări: Popa (Duțu 46) - Haruț (Vodă 46), Chindriș (Screciu 46), Ghiță (Ciobotariu), Opruț (Velisar) - Ciobanu, Marin (Băluță 46), Casap - Cîmpanu, Costache (Ganea 46), Petrila. Au marcat Chindriș și Costache în prima repriză, Ganea și Cîmpanu, câte o dublă fiecare în partea secundă. Vezi acum cotele pentru cei mai probabili marcatori! Ganea și Mihăilă îți dublează banii, Moruțan ți-i triplează la Superbet!

Planul de avarie – cine mai e încă eligibil și e superexperimentat la acest niveel

La Tineret, în caz de necessitate, încă mai pot fi convocați pentru actuala campanie și “veterani” ai campaniilor U21, fiindcă sunt elibili fotbaliști născuți după data de 1 ianuarie 1998. Asta înseamnă că teoretic, Ianis Hagi mai poate juca în actualele preliminarii. Alături de el, alți 9 jucători care au trăit SuperEuropeanul U21 din Italia și San Marino, în vara lui 2019: Pașcanu, Băluță, Florinel Coman, Vlad Dragomir, Boboc, Adrian Petre, Darius Olaru și Ricardo Grigore.

Ce urmează după meciul de azi?

După meciul contra Finaldei, Tineretul va mai juca 4 partide, finala grupei fiind programată în chiar ultima etapă, la noi acasă, contra Danemarcei. Practic, în economia calificării, meciurile care contează sunt acesta de azi, deplasarea din Ucraina și ultimul joc, împotriva liderului grupei. Poate până atunci îi vom detrona pe danezi. Iată programul:

8 septembrie: Malta U21 - România U21

9 octombrie: Ucraina U21 - România U21

13 octombrie: România U21 - Malta U21

17 noiembrie: România U21 - Danemarca U21

Vezi pe SuperSocial ce se pariază pe Finlanda U21-România U21.

Intră în cea mai tânără și mai dinamică dintre comunitățile de pariori, cea care crește zilnic și va ajunge în scurt timp cea mai mare din România: SuperSocial. Vezi ce pariază Ilie Dumitrescu, distribuie și biletele tale, inspiră-te de la alți superpariori și afirmă-te pe SuperSocial. Instalează-ți acum aplicația Superbet!

#PARIEMPEBINE #ÎMPRUENĂSUNTEMSUPER