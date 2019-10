(P) Sfaturi pentru achizitia unei masini second hand: la ce sa te uiti cand iti cumperi o masina!

Vrei sa cumperi o masina si ai decis ca una second hand este pentru tine? Pentru un plus de incredere poti alege o masina de la un dealer autorizat care ii ofera garantie la cumparare. Pe Autovit.ro sunt cei mai multi dealeri autorizati.

Aproape jumatate din masinile cumparate de romani in 2018 au fost second hand. Piata masinilor la mana a doua este uriasa, de aceea trebuie sa fii informat inainte de a initia achizitia. Inainte sa scoti banii din buzunar, analizeaza atent oferta variata. Citeste cateva sfaturi pe care sa le urmezi atunci cand cumperi o masina second hand.

PLATESTE PRETUL CORECT

Vezi daca ti se cere un pret corect pentru masina pe care vrei sa o cumperi. Cauta masini din acelasi an, kilometraj, stare si dotari si analizeaza atent preturile. Nu te lasa sedus de un pret mai mic decat nivelul pietei. Oferta este generoasa precum si variantele de motorizare: Diesel sau benzina, desi in ultimul timp a crescut cererea pentru motorizarile Hibrid sau electrice, pentru un consum si costuri de intretinere reduse, chiar daca au un pret mai mare de achizitie. Citeste review-uri online despre masinile vizate. Calculeaza cat costa asigurarea si impozitul, astfel incat sa fii sigur ca te inscrii in bugetul propus.

IDENTIFICA MASINA POTRIVITA

Orice parere ai avea despre autoturismele noi, bugetul de care dispui e hotarator in procesul de achizitie a viitoarei tale masini. Asa ca, acesta ar putea fi principalul criteriu de cautare pe site-urile de vanzari auto. Dupa ce ai stabilit ce suma esti dispus sa cheltuiesti, cauta tipul de masina pe care ti-o doresti! De familie, de burlac, pentru carat saltele, de impresionat colegii de la serviciu ori de mers duminica la piata. Gasesti de toate in online.

Daca tii mortis sa ai o marca anume, rafineaza cautarea dupa acest criteriu, insa mai importante sunt anul fabricatiei, norma de poluare si istoricul masinii. Un atu pentru o masina second hand este situatia in care a avut un singur proprietar, iar acest lucru poate fi aflat cu usurinta.

VERIFICA KILOMETRAJUL

O mare problema cu masinile second hand aduse in Romania din strainatate reprezinta kilometrajul modificat. Pe langa un tester, gradul mare de folosinta al masinii se poate observa si pe volan sau pedale. Du masina la un service autorizat si cere o inspectie riguroasa.

FA UN TEST DRIVE

Condu masina pe care vrei s-o cumperi cel putin jumatate de ora. Mergi pe rutele tale obisnuite si du-o chiar si pe autostrada. Incearca toate vitezele, testeaza toate semnalizatoarele, porneste radio si aer conditionat si deschide geamurile. Verifica orice zgomot ti se pare ciudat. Testeaza franele, inclusiv frana de mana. Accelereaza si asculta motorul.

CERE MANUALUL DE SERVICE

Cere manualul masinii cu tot istoricul de service, cu toate reviziile si reparatiile ei. Intreaba vanzatorul daca masina a fost implicata intr-un accident sau daca a avut alte probleme. Vezi daca VIN-ul de pe caroserie corespunde cu cel din acte.

VERIFICA MASINA ONLINE

Asigura-te ca masina pe care vrei s-o cumperi nu a fost furata. Poti verifica baza de date a Politiei Romane si mai poti verifica istoricul daunelor pe site-ul Autoritatii de Supraveghere financiara la sectiunea baza de date CEDAM. Cauta VIN-ul masinii pe Google, poti descoperi multe despre masinile aduse din strainatate. Daca insa optezi sa achizitionezi masina de la un dealer autorizat atunci vei putea scapa de aceasta grija.

ANGAJEAZA UN EXPERT

In ultimii ani au aparut servicii care te ajuta in momentul in care vrei sa cumperi o masina second hand. Sunt experti care cauta istoricul seriei de sasiu in Europa sau peste Ocean si chiar fac inspectia tehnica a masinii pentru te ajuta sa iei o decizie.

Daca esti pregatit sa-ti cumperi o masina, intra pe Autovit.ro si gaseste-ti masina potrivita!