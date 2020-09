(P) Profita si de SuperMeciurile EFL Cup de weekend-ul acesta! Favoritele tale se afla in oferta?

Autor: Silviu Elisei



Anul acesta se implinesc 6 decenii de cand EFL Cup ne incanta cu cele mai frumoase derby-uri intre legendarele echipe ale fotbalului englezesc. A venit timpul sa spunem start unui nou sezon, iar inceputurile marilor competitii merita intodeauna sarbatorite cu un bilet pe masura.



Afla cele mai tari informatii despre castigatoarele EFL, dar si despre momentele istorice petrecute in cei 60 de ani de existenta.



Liverpool campioana la numarul de trofee!



Sezonul trecut, Cormoranii au castigat detasat titlul in Premier League, insa Cupa EFL le-a scapat printre degete, fiind castigata de rivalii de la Manchester City. In prezent, echipa antrenata de Jurgen Klopp are cele mai multe cupe castigate din istoria competitiei (8 cupe) si cele mai multe finale jucate (12), insa din 2012, Cormoranii n-au mai reusit sa-si apere trofeul, lasand echipa Cetatenilor de la City sa se apropie de telul principal, acela de a fi echipa cu cele mai multe cupe EFL. Ce zici? Va reusi Liverpool sa-si revina sezonul acesta sau le va scapa trofeul, din nou, ca prin urechile acului?



Manchester City e pe val!





Cu totii stim ca orgoliul englezesc nu are limite, iar o asemenea miza va scoate ce e mai bun din jucatorii ambelor cluburi. Ramane de vazut daca se vor mai capacita si pentru castigarea cupei din acest sezon sau se vor axa pe competitiile mai importante. Cert e ca spectacolul va fi prezent, iar surprizele pot sa apara in fiecare meci.



Aston Villa, prima campioana din istorie!



In anul 1960, presedintele FIFA, Stanley Rous a decis sa aduca mari reforme fotbalului englezesc, dand startul unei SuperCompetitii numita Milk Cup. Initial, dorinta cea mai mare a lui Stanley era sa consoleze echipele eliminate din FA Cup, cu o alta competitie SuperAntrenanta. Zis si facut, Stanley a venit cu ideea, iar Joe Richards a asigurat toate fondurile necesare. In acelasi an, s-a auzit primul fluier de start, intreaga lume a fotbalului englez fiind exaltata de emotia unei noi competitii. Poate te-ai fi asteptat ca una dintre marile echipe din contemporaneitate sa sparga gheata si sa castige primul titlu din istorie, insa Leii de la Aston Villa erau o formatie greu de invins in anii 60’, iar primul sezon din EFL Cup a fost castigat cu brio de acestia. Un trofeu mic, insa cu o mare valoare emotionala pentru jucatorii postbelici. In prezent, Leii din Birmingham detin 5 cupe EFL, aflandu-se la egalitate cu The Blues si Diavolii Rosii de la Manchester United. Sansele sunt mici ca sezonul acesta sa mai adauge inca un trofeu in palmares, insa fanii asteapta cu pumnii stransi revenirea echipei printre formatiile de top.



Momente memorabile din istoria EFL Cup





EFL Cup o putem asemana cu o cutie plina de comori, iar comorile sunt amintirile si meciurile istorice pe care aceasta competitie le-a gazduit in cei 60 de ani de existenta. Se ne intoarcem putin in timp, mai exact in anul 1968 si sa ne aducem aminte de rusinoasa infrangere a Tunarilor de la Arsenal in fata micii echipe din Swindon. In sezonul 1968-1969, Swindon Town a infrant-o pe Arsenal in EFL Cup cu fabulosul scor de 3-1, acest meci fiind dovada vie ca minunile exista in lumea fotbalului.



O intamplare asemanatoare au patit si Diavolii Rosii de la Manchester United in sezonul 1995-1996. York City, echipa care, in prezent, joaca in National League North, a invins-o pe Manchester United cu fabulosul scor de 3-1. Vedetele diavolilor, Eric Cantona, David Beckam si Andy Cole au avut un sezon de groaza, fiind eliminati inca din primele meciuri de catre o mica formatie fara prea mari performante.



Pentru a incheia trio-ul amintirilor, vom pune si gafa celor de la Leeds United din sezonul 1975-1976 printre cele mai tumultoase rezultate ale acestei competitii. Fusese un an greu pentru Leeds United, motiv pentru care „Focile" de la Chester au profitat si au eliminat-o pe Leeds la scor(3-0). A fost prima si ultima data cand Chester a eliminat-o pe Leeds, fiind o amintire neaga pentru acestia pe care au lasat-o in trecut. Poate vom avea parte de SuperSurprize si in acest sezon!

Clive Allen, cel mai mare marcatordin istoria EFL Cup!





Poate Tottenham n-a reusit niciodata sa cucereasca o trofeu EFL, insa se poate lauda cu o alta performanta istorica pentru aceasta competitie. Clive Allen, fostul atacant al lui Tottenham este cel mai mare marcator din istoria EFL Cup, avand 12 goluri inscrise in sezonul 1986-1987. Remarcabil, mai ales pentru anii 80” cand fotbalul nu se ridica la asteptarile de azi, iar golurile nu se inscriau la foc automat. Cu toate acestea, vedetele din zilele noastre au posibilitatea sa-i ia locul, iar un joc bun si un parcurs de invidiat i-ar putea duce catre drumul unui nou record. Urmareste toate meciurile din acest sezon si vezi ce SuperPerformante vor reusi remarcabilii jucatori!



