(P) Profita de Ziua Copilului: ai 30% reducere la scaune de biciclete!

Indiferent de varsta, fiecare dintre noi simte nevoia de a fi copil macar pentru o zi.

Ziua Internationala a Copilului promoveaza bunastarea micutilor din intreaga lume, zi in care ne reintoarcem la inocenta si la aprecierea lucrurilor marunte. Copiii nu trebuie neglijati, iar de ziua lor merita sa le acordam o atentie deosebita pentru a sti ca sunt importanti si au drepturi.

Veloteca sustine performanta si siguranta tuturor celor care iubesc pedalatul, inclusiv a copiilor! Asadar, in aceasta perioada avem 30% reducere pentru anumite modele de scaune de biciclete pentru copii marca BikeFun.

Sa pedalezi alaturi de copilul tau poate fi o activitate plina de satisfactii de ambele parti. Pentru a te asigura de confortul si siguranta celui mic, alegerea unui scaun de bicicleta pentru copii este esentiala, iar toate modelele propuse de noi sunt 100% sigure. Scaunele de biciclete pentru copii fac parte din categoria accesoriilor pentru biciclete extrem de usoare si cu un design intuitiv. Acestea pot fi montate si demontate rapid. Astfel, copilul tau se va bucura mereu de o plimbare sigura si placuta.

Scaunele de bicicleta de la BikeFun vin cu spatar inalt si curbat, chingi ajustabile de siguranta. Tapiteria scaunelor pentru copii este confectionata din materiale non-toxice care se spala usor.

Iata care sunt cele mai apreciate modele de scaune pentru bicicleta, ideale pentru cei mici:

Scaun de copil Bikefun Little Duck Multifix:

• Se fixeaza in spatele bicicletei cu sistem universal (B-fix) pe cadru/tija de sa;

• Greutatea maxima suportata: 22 kg;

• Este prevazut cu centura de siguranta reglabila si suport reglabil pentru picioare;

• Cadrul din plastic se spala usor, iar insertiile de burete nu contin substante daunatoare;

• Tijele de sustinere preiau socurile, protejand astfel coloana vertebrala a copilului in timpul mersului.

Scaun de copil Bikefun Pepe Multiflex

• Scaunul se fixeaza in spatele bicicletei cu sistem universal (B-fix) pe cadru/tija de sa;

• Este recomandat pentru copii cu varsta de pana la 7 ani, iar greutatea suportata este de 22 kg;

• Prezinta centura de siguranta si are suport pentru picioare;

• Cadrul este realizat tot din plastic si este usor de spalat; insertiile de burete nu contin substante toxice;

• Tijele de sustinere amortizeaza eficient socurile, protejand astfel coloana vertebrala a micutului in timpul mersului.

Unul dintre cele mai bine vandute modele de scaun pentru bicicleta recomandat copiilor este Bikefun Tiger Relax!

• Acesta ofera un confort maxim iar copilul chiar poate dormi in timpul deplasarii;

• Este prevazut cu spatar reglabil iar varsta recomandata este pana la maxim 7 ani;

• Greutatea permisa este de pana la 22 kg;

• Scaunul este spatios si dotat cu suport reglabil pentru picioare;

• Este prevazut si cu suport reglabil pentru cap si spatiu pentru casca.

• Cadrul este din plastic se spala usor iar insertiile de burete nu contin substante daunatoare;

• Tijele de sustinere preiau socurile, protejand astfel coloana vertebrala a copilului in timpul mersului.

Scaun de copil Bikefun Rabbit Handle Fix

• Se poate monta pe tubul frontal iar utilizarea recomandata pentru copii este de pana la maxim 4 ani;

• Greutatea maxima suportata este de pana la 15 kg;

• Prezinta centura de siguranta si suport reglabil pentru picioare;

• Cadrul este din plastic se spala usor iar insertiile de burete nu contin substante daunatoare;

Nu uita! Promotia este valabila pana pe 8 iunie 2019! Poti comanda online de pe Veloteca.ro sau te asteptam sa vii cu bicicleta direct in magazin.

