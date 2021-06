(P) PENNY lanseaza SuporteRO, prima si singura marca proprie dedicata suporterilor

SuporteRO va cuprinde 70 de produse marca proprie pana la finalul anului 2021. Noua platforma de comunicare „Fotbalul ne uneste” are in centru o poveste despre puterea fotbalului spusa de Cabral

PENNY Romania continua angajamentul fata de fotbalul romanesc si lanseaza SuporteRO – prima marca proprie realizata in parteneriat cu Federatia Romana de Fotbal (FRF). Lansarea noului brand si a platformei de comunicare „Fotbalul ne uneste”, ce il are in prim-plan pe Cabral, marcheaza sase ani de continuitate si dedicare fata de cel mai iubit sport din Romania, fotbalul.

Daniel Gross, CEO PENNY Romania: „Fotbalul ne uneste, iar acest lucru se poate observa din modul in care am crescut cu fiecare etapa a parteneriatului nostru cu FRF. Trezeste emotii, ne aduce mai aproape si ne invata ce inseamna perseverenta in echipa. Ne-am luat un angajament acum sase ani si ne-am propus sa ne implicam din ce in ce mai mult in fotbalul romanesc, iar lansarea unei marci private dezvoltate 100% in Romania, de echipele noastre si ale Federatiei, reprezinta un moment istoric nu numai pentru PENNY si FRF ci, mai ales, pentru fanii fotbalului din toata tara.”

Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, a completat: „Este o zi foarte importanta pentru noi si ne bucuram ca avem alaturi un partener de incredere, care ne sustine in tot ceea ce facem. Prin acest parteneriat scriem istorie in zona de strategie comerciala a fotbalului romanesc, contribuind la o fundatie sustenabila. SuporteRO este primul brand pe care ne punem amprenta si suntem mandri ca am reusit sa facem acest lucru alaturi de PENNY Romania.”

SuporteRO se adreseaza sustinatorilor fotbalului romanesc si jucatorilor de fotbal de toate varstele. Sortimentul ofera in acest moment bauturi nealcoolice (ape cu vitamine, bauturi izotonice, bautura energizanta) si o mare varietate de snackuri (migdale, alune, caju, fistic, arahide in diverse tipuri de crusta etc.), care se vor gasi in toate magazinele PENNY din tara. Oferta dedicata iubitorilor de fotbal este imbogatita cu sapte specialitati din carne proaspata pentru gratar si doua marinade, produse dezvoltate sub marca proprie Mesterul Macelar, dedicata sezonului de gratar.

Design-ul modern al ambalajului are ca puncte centrale diverse profiluri de suporteri si stadionul de fotbal, ce comunica energia si determinarea in sustinerea Echipei Nationale de Fotbal a Romaniei in orice moment.

SuporteRO va cuprinde 70 de produse pana la finalul anului si va acoperi diverse alte categorii: accesorii pentru fani, produse pentru petreceri in aer liber, echipamente sportive, etc. Marek Dolezal, COO PENNY Romania, a declarat: „Clientii nostri sunt prioritatea noastra, prin urmare, ne dorim sa fim aproape de ei in toate aspectele vietii lor, sa ne bucuram de meciuri cu ei, sa ne sprijinim jucatorii de fotbal preferati impreuna si sa ne simtim parte din aceeasi echipa. Marca privata SuporteRO este dedicata tuturor suporterilor romani, iar acesta este doar inceputul. Vom continua sa imbogatim aceasta gama de produse si sa ne implicam din ce in ce mai mult in dezvoltarea fotbalului in Romania.” Campania de imagine care insoteste lansarea brandului si marcheaza acest moment il surprinde pe Cabral in copilarie si ilustreaza cum fotbalul si pasiunea pentru acest sport nu tine cont de diferente, pentru ca fotbalul ne uneste si ne aduce mai aproape cu fiecare meci. Noul spot poate fi urmarit si aici Produsele la oferta se regasesc aici PENNY si Federatia Romana de Fotbal au incheiat acest nou contract de sponsorizare la inceputul anului, contract ce dureaza pana la finalul lui 2024 cel putin. Acesta este cel mai important parteneriat din istoria FRF, deoarece este pentru prima oara cand ambele reprezentative, seniori si U21, au un sponsor principal. Despre PENNY PENNY este conceptul de succes al grupului german REWE si unul dintre cei mai activi retaileri din Romania, cu primul magazin deschis pe piata locala in anul 2005. Intreaga retea este deservita de trei centre logistice situate in localitatile Stefanestii de Jos, Turda si Bacau. In prezent, reteaua PENNY in Romania este alcatuita din 283 de magazine la nivel national si o echipa dedicata formata din peste 5.300 de angajati. Contact presa Irina Butnaru, Corporate Communications Manager, PENNY, presa@penny.ro

