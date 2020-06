(P) Oleee! 4 sfaturi "de aur" pentru pariori inainte de reluarea sezonului din La Liga

E fiesta in Spania! Sezonul din La Liga s-a reluat pe 11 iunie, cu derby-ul andaluz castigat cu 2-0 de Sevilla contra celor de la Betis, iar tu ai pariuri speciale la toate meciurile din prima liga a Spaniei, precum si cote marite. Magia fotbalului spaniol a revenit pe efortuna.ro, cu Happy Hour, bonus zilnic, transmsiuni in direct si cele mai tari pariuri LIVE.

Lupta pentru titlu este pasionanta. Barcelona are un avans de doua puncte fata de marea rivala Real Madrid, care a pierdut teren important inainte de suspendarea competitiilor.

Pe efortuna.ro pariezi pe meciurile celor doi giganti din La Liga, la cele mai mari cote: in etapa a 28-a, Barcelona se deplaseaza la Mallorca (pe 13 iunie), in timp ce Real Madrid joaca acasa, cu Eibar (pe 14 iunie). Pariezi pe cele doua mari rivale? Ai cota peste 1.55 pentru succesele granzilor. Cifrele sezonului in Spania te pot ajuta sa plasezi cele mai inspirate pariuri, la inceput de weekend:

1 - singura echipa care a primit 30+ goluri in deplasarile din acest sezon: Mallorca

3.39 – de cornere pe meci obtin cei de la Alaves, cea mai mica medie din Spania

5.64 – media de cornere pe meci obtinute de Sevilla, cea mai mare din campionat

11 - din ultimele 13 deplasari ale lui Atletico Madrid au avut mai putin de trei goluri

12 - remize are Atletico Madrid, cele mai multe dintre toate echipele

15 - meciuri consecutive fara infrangere pe teren propriu are Valencia

19 - goluri a primit Real Madrid, echipa cu cea mai buna defensiva din La Liga

Statisticile ne arata ca merita sa pariem pe cornere in meciurile Sevillei, dar si pe selectia "Sub 2.5 goluri" in partidele jucate de Atletico Madrid. Valencia reprezinta un pariu bun atunci cand joaca acasa (unde a invins si Realul), in timp ce golurile marcate de Barcelona pot aduce profit constant.

Barcelona si Real sunt singurele echipe care nu au pierdut pe teren propriu in acest sezon, iar duelul direct din El Clasico, adjudecat de echipa lui Zinedine Zidane cu 2-0 in luna martie, a "aruncat" in aer lupta pentru locul 1. Lupta pentru celelalte locuri de UEFA Champions League se da intre Sevilla, Real Sociedad, Getafe, Atletico si Valencia, care sunt despartite de doar cinci puncte.

Calculele sunt complicate si la retrogradare: Espanyol (20 de puncte), Leganes (23 de puncte) si Mallorca (25 de puncte) sunt in zona "minata", dar Celta, Eibar si Valladolid pot fi ajunse din urma. In prima etapa de la restart se vor disputa si alte meciuri tari, precum derby-ul Valencia - Levante si Athletic Bilbao - Atletico Madrid. Mai jos gasesti alte cifre interesante te pot inspira. Hai la fotbal!

30 - de goluri a produs parteneriatul Messi - Suarez, cel mai eficient din Spania

32.1% - din suturile celor de la Atletico au fost pe poarta, cea mai slaba medie

63 - de goluri a marcat Barcelona, echipa cu cel mai bun atac din La Liga

95 - cartonase galbene a incasat Getafe, cea mai indisciplinata echipa

104 – suturi spre poarta are Leo Messi, cele mai multe dintre jucatorii din La Liga

404 – suturi spre poarta a expediat Real Madrid, cele mai multe din campionat

605 – centrari corecte au expediat cei de la Sevilla, cele mai multe din campionat