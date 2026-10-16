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Chelsea, meci dificil cu Everton

Everton începe etapa printre cele trei echipe care nu au pierdut încă în acest sezon de Premier League. Formația pregătită de David Moyes a acumulat 10 puncte în primele șase runde și a primit numai cinci goluri, unul dintre cele mai bune bilanțuri defensive din campionat. În etapa precedentă, Everton a remizat, scor 2-2, pe terenul nou-promovatei Hull City.

Chelsea are tot 10 puncte, însă golaverajul o plasează sub adversara sa. Echipa lui Xabi Alonso vine după un succes categoric, 5-1 cu Bournemouth, rezultat care a întrerupt seria de rezultate mai puțin convingătoare. Londonezii au marcat 15 goluri în campionat, dar au și una dintre cele mai slabe defensive, cu 13 goluri primite.

Un detaliu important îl reprezintă rezultatele lui Chelsea în deplasările recente la Everton. Londonezii au câștigat o singură dată în ultimele nouă vizite și nu au reușit să înscrie în șapte dintre aceste partide. Totuși, ultimele cinci confruntări directe au adus trei victorii pentru Chelsea, una pentru Everton și o remiză. Cel mai recent duel de pe terenul lui Everton s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-0, în martie 2026. Descarcă Aplicația Superscore și bucură-te de toate statisticile din Premier League!

7 din 7 pentru City?

În ciuda faptului că se află în mijlocul unui mare scandal pentru încălcarea fair-play-ului financiar și riscă sancțiuni foarte drastice, Manchester City a avut un parcurs perfect până acum. Vine după un 3-0 pe terenul lui Liverpool, care a însemnat a șasea victorie din tot atâtea partide. Succesul de pe Anfield a demonstrat și disponibilitatea de a schimba abordarea tactică în funcție de adversar. Împotriva lui Liverpool, City a folosit mai multe mingi lungi și a atacat direct mai des decât în primele cinci etape.

O victorie în fața lui Ipswich ar însemna un nou record pentru formația din Manchester în era „Premier League”, adică să câștige primele șapte meciuri de campionat.

Dincolo de scandalul în care este implicat clubul și parcursul din Premier League în primele șase runde, rămâne de văzut totuși cum va răspunde echipa după un joc epuizant în Liga Campionilor, disputat pe teren propriu la mijlocul săptămânii. Haaland & Co au pierdut cu 2-4 în fața echipei PSG, într-un meci cu 42 de șuturi la poartă.

De partea cealaltă, Ipswich a pierdut toate cele trei partide disputate împotriva echipelor din așa-numitul „Big Six”, încasând 11 goluri în aceste meciuri. Bilanțul include și o înfrângere cu Arsenal în Cupa Ligii, scor 2-4, în timp ce în campionat a primit cinci goluri de la Manchester United și două de la Liverpool. Apărarea lui Ipswich va fi din nou pusă la încercare în deplasarea de pe Etihad, dar echipa este într-o ascensiune după ce a câștigat două din ultimele trei jocuri, care au adus-o la mijlocul ierarhiei.

Arsenal, în misiune

Nottingham Forest vine după o înfrângere cu 1-3 pe terenul lui Crystal Palace, în etapa precedentă. Echipa lui Oliver Glasner a început bine partida și a deschis scorul încă din minutul 3, prin Dan Ndoye, însă a ratat ocazii importante, iar adversarii au revenit și au întors rezultatul. Forest a acumulat cinci puncte în primele șase etape, după o victorie, două remize și trei înfrângeri, și ocupă locul 15 în clasament.

Arsenal are 15 puncte și se află pe locul al doilea, la trei puncte în spatele liderului Manchester City. Formația lui Mikel Arteta a câștigat cu 2-1 în fața lui Leeds în runda precedentă, după ce obținuse victorii și cu Sunderland și Chelsea. Singura înfrângere din campionat a venit în deplasarea cu Brighton, scor 0-3.

În confruntările directe recente, Arsenal nu a primit gol. A câștigat cu 3-0 meciul tur de la Londra, din ediția trecută, și a remizat 0-0, pe City Ground.