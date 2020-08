(P) Iata 10 pariuri pe goluri care te pot face fericit! Fa-ti biletul castigator si petrece #VaraCampionilor in Casa

Sferturile de finala din Liga Campionilor se disputa pe teren neutru in acest sezon, la Lisabona, intr-o singura mansa. Dupa duelul Atalanta – PSG de miercuri, Casa Pariurilor are fotbal de top in oferta de pariuri din aceasta saptamana. Pe casapariurilor.ro, pe site sau in aplicatie, ai cote marite la partidele Leipzig – Atletico Madrid, Barcelona – Bayern Munchen si Manchester City – Lyon.

10 pariuri populare pe goluri, in Liga Campionilor

1️ RB LEIPZIG – ATLETICO MADRID (joi, 22:00)

Pariu XXL: nu se marcheaza in prima repriza, cota 2.40

2️ RB LEIPZIG – ATLETICO MADRID (joi, 22:00)

Pariu XXL: Leipzig nu marcheaza, cota 2.55

3️ RB LEIPZIG – ATLETICO MADRID (joi, 22:00)

Pariu XXL: Nu se marcheaza in ambele reprize, cota 1.70

4️ BARCELONA – BAYERN MUNCHEN (vineri, 22:00)

Pariu XXL: Oaspetii marcheaza doua sau trei goluri, cota 2.10

5️ BARCELONA – BAYERN MUNCHEN (vineri, 22:00)

Pariu XXL: Primul gol se marcheaza dupa minutul 21, cota 1.60

6️ BARCELONA – BAYERN MUNCHEN (vineri, 22:00)

Pariu XXL: Bayern inscrie ultimul gol al meciului, cota 1.65

7️ MANCHESTER CITY – LYON (sambata, 22:00)

Pariu XXL: Manchester City inscrie in ambele reprize, cota 1.80

8️ MANCHESTER CITY – LYON (sambata, 22:00)

Pariu XXL: In repriza a doua se marcheaza unul sau doua goluri, cota 1.57

9️ MANCHESTER CITY – LYON (sambata, 22:00)

Pariu XXL: Nu va fi interval de goluri 4-6, cota 1.43

1️0️ MANCHESTER CITY – LYON (sambata, 22:00)

Pariu XXL: Lyon marcheaza in meci, cota 1.90

