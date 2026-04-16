(P) HUAWEI WATCH GT Runner 2. Cel mai ușor ceas de alergare metalic din industrie, pregătit chiar și pentru cinci maratoane la rând

Pe această idee se bazează noul HUAWEI WATCH GT Runner 2, ceasul gândit special pentru alergători, profesioniști sau amatori, și echipat cu funcții practice care răspund celor mai importante nevoi ale acestora. Smartwatch-ul este disponibil în magazinul online HUAWEI Store. WATCH GT Runner 2 se remarcă printr-o asistență completă a antrenamentelor pe baza datelor științifice, printr-un design ergonomic, care asigură o experiență de purtare fără cusur pentru atleții de cursă lungă și prin oferirea unor informații de poziționare extrem de exacte, indiferent de mediul de alergare.

Smartwatch inspirat de un campion la maraton Ilustrând „estetica vitezei”, ceasul a fost gândit pornind de la spiritul neobosit al maratoniștilor de elită. Pentru crearea GT Runner 2, HUAWEI a colaborat cu legendarul maratonist kenyan Eliud Kipchoge și cu coechipierii săi din dsm-firmenich Running Team. În vârstă de 41 de ani, Kipchoge este primul om care a reușit să încheie un maraton în mai puțin de două ore. În 2019, el a trecut linia de sosire a maratonului de la Viena după o oră, 59 de minute și 40 de secunde. Alături de această performanță istorică, în palmaresul său se mai află două medalii de aur olimpice și 11 titluri la maratoane mondiale de referință. Dedicarea sa față de pregătirea fizică pe baze științifice și experiența competițională de neegalat, alături de tehnologiile de ultimă generație ale HUAWEI au dus la crearea unui smartwatch care aduce valoare reală pentru atleți, indiferent de nivel, democratizând astfel experiențele sportive de nivel profesional.

HUAWEI WATCH GT Runner 2, ceasul care te ghidează la fiecare pas Datorită funcțiilor sale, HUAWEI WATCH GT Runner 2 susține întregul parcurs al unui alergător, de la planificare și antrenament, până la cursa propriu-zisă și recuperarea ulterioară. Utilizând date de specialitate și algoritmi inteligenți, ceasul te îndrumă la fel ca un antrenor personal. Noul smartwatch HUAWEI vine cu o premieră în industrie – modul Intelligent Marathon, care îți oferă asistență completă în fiecare etapă. Astfel, ai posibilitatea să monitorizezi curse din categoria World Athletics Label Road Races (Platinum, Gold, Elite și Label), informațiile despre fiecare eveniment fiind organizate în ordine cronologică, și îți poți personaliza obiectivele și calendarul de competiții. Opțiunea Smart Training Plan te ajută să-ți urmărești progresul, printr-o simplă mișcare a încheieturii având acces la evoluția programului tău de antrenament, sincronizată prin aplicația HUAWEI Health cu informațiile despre cursă. WATCH GT Runner 2 va împărți ciclul tău de pregătire în patru faze: de adaptare, de îmbunătățire, de consolidare și de cursă. Pentru fiecare dintre ele au fost create programe științifice, menite să îți asigure o creștere constantă a performanței, astfel încât în ziua cursei să ajungi la nivelul cel mai bun. Pe parcursul alergării nu îți poți permite să te bazezi doar pe senzațiile fizice, mai ales atunci când vine vorba despre realimentare. Ca să răspundă acestei nevoi, HUAWEI WATCH GT Runner 2 pregătește înainte de cursă o strategie științifică de refueling, pe baza capacității de alergare, a obiectivelor, a condițiilor meteo și a stării fizice. În timpul cursei, oferă memento-uri inteligente în timp real, adaptate stării tale fizice, asigurând astfel alimentarea optimă și menținerea performanței maxime până la linia de sosire. O altă inovație adusă de noul WATCH GT Runner 2 este funcția de măsurare a pragului de lactat. Ceasul face asta automat în timpul exercițiilor tale de intensitate moderată sau ridicată. Cu ajutorul acestor date, poți să îți planifici pregătirea fizică în mod științific, pentru că vei ști care este ritmul potrivit pentru antrenament și în cât timp vei termina cursa.

Smartwatch-ul îți evaluează și rezistența, tehnica și eficiența generală din timpul alergării, cu ajutorul funcției Running Ability Index. Acest indice este calculat în mod inteligent pe baza datelor precum ritmul de alergare și cel cardiac, colectate în timpul antrenamentului, pentru a oferi o evaluare cuprinzătoare a nivelului tău. După fiecare cursă, vei avea acces la o imagine clară despre eficiența antrenamentului și capacitatea ta de alergare. În plus, îți poți urmări progresul în timp, iar ceasul te va atenționa inclusiv cu privire la punctele forte și aspectele care necesită îmbunătățire, astfel încât să îți perfecționezi strategia de pregătire. După ce ți-ai atins obiectivele pe traseu, smartwatch-ul continuă să te ghideze, de data aceasta în procesul de recuperare, având un mod dedicat acestei etape. GT Runner 2 are capacitatea de a evalua timpul de refacere de care ai nevoie și actualizează în mod dinamic indicatorii tăi de recuperare pe baza unei analize complete a somnului, stresului și variabilității ritmului cardiac. Iar modul stretching îți pune la dispoziție o serie de exerciții pentru a-ți ameliora tensiunea musculară după efort. Cel mai ușor ceas metalic de alergare din industrie Ceasul are un design compact care asigură o potrivire exactă la încheietura mâinii, atât în cazul femeilor, cât și al bărbaților. Această fixare stabilă îi oferă rezistență la vânt și la mișcările rapide ale brațelor. Te poți bucura astfel de siguranță în timpul alergării, dar și de confort. Cu o greutate de doar 43,5 grame, adică mai puțin decât un ou, WATCH GT Runner 2 este cel mai ușor ceas de alergare metalic din industrie, carcasa lui fiind fabricată dintr-un aliaj de titan de calitate aerospațială. Datorită acestor caracteristici, tensiunea resimțită la încheietura mâinii este redusă semnificativ, permițând alergătorilor să își mențină concentrarea și agilitatea pe parcursul traseelor lungi. În plus, cureaua AirDry lasă pielea să respire oricât de mare ar fi efortul fizic pe care îl depui. Ceasul vine în trei variante de culoare: Dawn Orange, Dusk Blue și Midnight Black. Practic, tot ce trebuie să faci este să te concentrezi pe alergare, pentru că HUAWEI WATCH GT Runner 2 este atent și la traseul tău, datorită unei arhitecturi de antenă 3D flotantă, care captează cu acuratețe informațiile despre locul în care te afli. Baterie cu o autonomie de până la două săptămâni Iar datorită bateriei robuste a ceasului, nu trebuie să îți faci griji nici că vei rămâne fără partenerul tău de cursă când ai nevoie de el. Smartwatch-ul este echipat o baterie care poate susține monitorizarea fără întrerupere a până la 32 de ore de activități sportive, ceea ce înseamnă cinci curse complete de maraton sau un ultramaraton de 100 km. În condiții de folosire obișnuită, bateria sa are o autonomie de până la o săptămână și poate rezista chiar și 14 zile la un nivel mai redus de utilizare. Ceasul include și funcția Standalone Music Playback, care îți permite să asculți playlist-ul preferat direct de pe smartwatch. Intră pe HUAWEI Store și descoperă ce beneficii îți aduce achiziția unui WATCH GT Runner 2 Noul HUAWEI WATCH GT Runner 2 este disponibil în magazinul online HUAWEI Store și în rețeaua partenerilor oficiali, la prețul de 1.999 lei. La cumpărarea ceasului direct din HUAWEI Store, vei beneficia de o reducere de 150 de lei și vei primi o curea în plus, 10X HUAWEI Points, abonare gratuită timp de o lună la Watch Face VIP, un an de extra-garanție, precum și pachetul Multipass, care include aplicații premium la care HUAWEI oferă o versiune de utilizare gratuită pentru 60 - 90 de zile.