(P) E timpul sa castigi mai mult! Lucky Six, jocul preferat al romanilor, are noi tipuri de premii in meniu

Am adaugat premii noi in oferta!

De cate ori ai mers in agentiile Casa Pariurilor, ti-ai incerat norocul si la bile, la loteria Lucky Six. Fie cu un bilet aleator, fie cu 6 numere norocoase! Acum joci Lucky Six si pe casapariurilor.ro, iar de Paste ti-am pregatit o surpriza la care sigur nu te asteptai.

Incepand din luna aprilie, jocul Lucky Six te premiaza cu Jackpot-uri de milioane, in fiecare zi, indiferent cat sau cand joci! Mai mult, am marit numarul de evenimente cu peste 190 de runde pe zi, pentru ca tu sa castigi mai des si mai mult. De acum, pe casapariurilor.ro astepti doar 3 minute intre rundele de Lucky Six, iar atunci cand plasezi biletul esti automat cu gandul la premiul cel mare.

Punem la bataie trei tipuri de jackpot, care pot "pica" in orice moment, chiar pe biletul tau inspirat. Atat de simplu! Joci si astepti momentul norocos, pentru Jackpot-ul de baza, Mega Jackpot sau Jackpot-ul cat Casa. In plus, daca intuiesti corect bilele care "aterizeaza" pe simbolul steluta, iti poti dubla sau chiar tripla premiul final. Participa la distractie cu un click si vei incasa si pachetul de "bun venit" in aplicatie, pana la 600 de Lei, pe care-i poti juca pe Lucky Six. Iar surprizele nu se opresc aici!

Totodata, stim cat de mult iti place sa ai o experienta distractiva pe telefon, de oriunde te-ai afla, asa ca am adus imbunatatiri versiunii de mobil a jocului. Optimizarile din jocul Lucky Six te aduc si mai aproape de Jackpot-urile zilnice, cu oricare dintre cele trei tipuri noi de premii. Fii Baiat de Casa si fa-ti singur un cadou XXL de Paste, direct din aplicatie, cu jocul care a cucerit deja Romania! #casafiebine