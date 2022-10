(P) Cum îți pregătești mașina pentru iarnă: iată câteva sfaturi de urmat

Uși înghețate, baterie în grevă, umiditatea în cabină, parbrizul geros sunt doar câteva dintre inconvenientele din program. Ca să nu mai vorbim de alunecări periculoase pe drumurile acoperite cu zăpadă sau, mai rău, cu gheață. Majoritatea problemelor care apar iarna pot fi însă evitate cu câteva măsuri de precauție, cum ar fi schimbarea anvelopelor de vara sau a unor anvelope all season cu anvelope iarnă. Iată o trecere în revistă a punctelor esențiale care nu trebuie neglijate în timpul sezonului de iarnă.

Anvelope iarnă esențiale

Este de la sine înțeles că pentru a conduce în siguranță pe timp de iarnă este nevoie de anvelope care să fie perfect adaptate nevoilor dumneavoastră. Și un set de anvelope all season este potrivit o perioadă, dar nu la fel de bun ca cele special create pentru iarnă. Nu ezitați să le instalați de îndată ce mercurul se situează în jurul valorii de 7 grade Celsius pentru câteva zile consecutive. Un set de anvelope iarnă are o compoziție de cauciuc mai potrivită pentru temperaturile scăzute, la fel ca și canelurile mai adânci din banda de rulare. Acest lucru facilitează foarte mult conducerea pe zăpadă și gheață. Puteți rula anvelope all season în timpul anului, iar când vremea se strică, să le schimbați. Plănuiți să cumpărați noi anvelope iarnă? Acordați atenție specificațiilor tehnice.

Întreținerea mașinii: o inspecție amănunțită

Pregătirea mașinii dumneavoastră pentru sezonul de iarnă începe cu o examinare atentă a diverselor sale componente. Inspectați curelele și furtunurile pentru a detecta umflături, fisuri sau scurgeri care ar putea fi agravate de schimbările de temperatură. Farurile autovehiculului dumneavoastră au fost deteriorate de vreme? Multe garaje oferă un serviciu de lustruire. Încălzitorul blocului trebuie, de asemenea, să fie examinat cu un dispozitiv special. Cablul său și fișa de alimentare trebuie să fie fără fisuri. Dacă aveți îndoieli sau vă simțiți intimidat de inspecția vehiculului dumneavoastră, solicitați o examinare de către un profesionist.

Sunteți gata pentru sezonul de iarnă?

Este important să vă asigurați că alternatorul mașinii dvs. este în stare bună, la fel ca și bateria, deoarece circuitele electrice vor fi supuse la o presiune mai mare în timpul iernii. Fie că vă deplasați cu mașina în oraș sau la țară, cumpărați-vă o trusă de urgență pe care să o păstrați în portbagajul mașinii. Dacă ceva nu merge bine, veți avea la dispoziție proviziile de bază care să vă scoată din necazuri.

Accesorii esențiale pentru iarnă

Ploaie înghețată, zăpadă, grindină: sezonul rece aduce adesea un cocktail meteo exploziv, care este cel mai bine contracarat cu accesorii concepute pentru condiții extreme. În primul rând, achiziționați o racletă de zăpadă eficientă, care poate îndepărta cu ușurință gheața de pe parbriz. De asemenea, achiziționați covorașe de iarnă cu caneluri largi, concepute pentru a limita inevitabilele picături. Asigurați-vă că înlocuiți lamelele ștergătoarelor de parbriz ale autovehiculului dumneavoastră imediat ce acestea prezintă semne de uzură care le afectează eficiența. Alegeți un lichid de spălare conceput pentru temperaturi de iarnă, altfel acesta ar putea îngheța și deteriora conductele.

Aveți o mașină electrică?

Vremea rece are un impact considerabil asupra duratei de viață a bateriei mașinilor electrice, motiv pentru care este important să se reducă consumul de energie, de exemplu prin reducerea încălzirii cu câteva grade și prin instalarea de becuri economice în faruri. Dacă este posibil, parcați mașina în interior și lăsați-o în priză, chiar și atunci când încărcarea este completă. În cele din urmă, nu uitați că iarna bateria se va încărca mai greu, așa că este mai bine să acordați suficient timp pentru reîncărcare. În rest, trebuie să vă asigurați pentru mașina electrică la fel cum o faceți și pentru cea pe motorină sau benzină. Iarna poate fi foarte schimbătoare, deci este bine să fiți pregătiți pentru orice.