(P) Campionat la ... jocuri de cazino pe durata desfasurarii EURO 2020

In aceasta perioada, operatorii de jocuri de noroc se intrec in oferte dedicate EURO 2020, insa cei de la Vlad Cazino nu i-au uitat nici pe fanii sloturilor si ai jocurilor de cazino in general.

Acestia au parte de o provocare inedita pe perioada desfasurarii Campionatului European. Noua campanie Vlad Cazino, un adevarat campionat la sloturi si jocuri de cazino plus bingo, este organizata in perioada 11 iunie - 11 iulie 2021.

"Campionul Vlad Cazino merita cel mai blanao premiu – 120.000 rotiri la sloturi pentru tot anul, adica 10.000 de spin-uri pe luna! Opteaza si joaca minim 30 RON la sloturi, live cazino si bingo, daca vrei sa acumulezi puncte in clasament" - este invitatia lansata de vampirul Vlad, charismaticul personaj ce ii intampina pe utilizatorii Vlad Cazino in calitate de gazda a cazinoului online.

Cei care doresc sa participe la campanie trebuie sa opteze, in mod formal, pentru acest lucru, in contul de client Vlad Cazino. Ca de obicei, campaniile de acest gen sunt disponibile tuturor clientilor, indiferent ca este vorba despre cei deja existenti sau cei care abia in aceasta perioada descopera universul jocurilor de cazino si bingo online pe vladcazino.ro.

Mecanismul campaniei este simplu si vizeaza acumularea de puncte. Toate jocurile de slot, Bingo si mesele live din Casino sunt incluse in prezenta campanie. Doar rotirile de minim 0,50 RON sunt acceptate ca rotiri eligibile. Se poate juca oricat de mult, caci nu exista o limita maxima de puncte acordate pentru fiecare jucator participant la acest campionat pentru pasionatii de sloturi online. Din iunie, Vlad Cazino este si in Google Play, cu o aplicatie pe cat de intuitiva, pe atat de complexa.

Pentru fiecare 30 de RON rulati la sloturi sau in cazinoul live se acorda un punct in clasament. Pentru fiecare 30 de RON rulati la Bingo se acorda 2 puncte in clasament. De asemenea, pentru fiecare 30 de RON rulati la sloturi si 30 de RON rulati in cazinoul live, se acumuleaza 3 puncte in clasament (asadar, un supliment pentru cei ce aleg distractia in ambele sectiuni).

Trebuie subliniat faptul ca doar rulajul efectuat dupa inscriere in campanie este luat in considerare pentru acumularea punctelor.

Campionul Vlad Cazino, adica jucatorul care va avea cele mai multe puncte la finalul campaniei, va primi 10.000 de rotiri cash, lunar, timp de 1 an. Cele 10.000 rotiri cash lunare pot fi jucate la un slot la alegere in fiecare luna, din urmatoarele: Burning Hot, Book of Dead, Super Wild Megaways, Piggy Riches sau Mega Flip. Rotirile extra lunare vor fi creditate in primele 7 zile lucratoare ale lunii, incepand cu august 2021, pana in iulie 2022.

Dincolo de acest premiu inedit, acordat pe baza clasamentului, se vor oferi si alte premii prin tragere la sorti: 100 de jucatori cu cel putin 1 punct acumulat pe durata ofertei pot primi 100 de rotiri cash la slotul Legacy of Dead (pe 0.50 RON).

Vlad Cazino este una dintre destinatiile preferate ale pasionatilor de jocuri de cazino online, cu o mare varietate de sloturi de la cei mai importanti producatori din domeniu, plus experiente intense la mesele de live casino si in sectiunile de bingo si jackpot poker.

18+. Se aplica T&C. Licenta nr: L1160657W000330