Iti doresti un corp de invidiat? Iata topul celor 3 aparate fitness care te vor ajuta sa il obtii

Atunci cand iti doresti un corp de invidiat, mai ales ca nu mai este mult pana incepe sezonul de plaja si piscina, ar fi bine sa incepi inca de pe acum sa faci antrenamente regulate si sa acorzi mai multa atentie alimentatiei. Care este totusi cel mai eficient mod prin care poti scapa de kilogramele in plus sau cu ajutorul carora iti poti sculpta musculatura?

Una dintre solutii este sala de fitness, cea la care toata lumea se gandeste, insa de cele mai multe ori salile sunt superaglomerate, ajungi sa pierzi timp in trafic, pe drum, si, in loc sa te relaxezi, ajungi intr-un loc unde simti ca toate privirile sunt atintite asupra ta, intr-un mod stanjenitor. Totodata, multi dintre antrenorii de la sala iti propun exercitii care te epuizeaza si nu acorda mai multa atentie nivelului tau de pregatire fizica. Astfel, in cel mai fericit caz, vei ajunge acasa epuizata sau iti vei continua ziua fiind deja extentuata, iar in consecinta vei ajunge la concluzia eronata ca antrenamentul fizic nu este potrivit pentru tine si vei renunta la miscarea atat de necesara.

Daca iti doresti ca antremanentele sa nu mai fie la fel ca inainte, ai optiunea ideala: aparate fitness. In mod sigur, antrenamentele pe care le faci trebuie sa fie dificile, pentru ca asta inseamna sa lucrezi eficient musculatura, dar evolutia ta fizica trebuie sa aiba loc intr-un ritm impus de tine, nu de alte persoane, care nu au cum sa iti cunoasca trupul atat de bine.

Cu putina determinare, o alimentatie echilibrata si cu ajutorul unor exercitii pe aparate fitness eficiente, pe care le poti gasi pe internet, poti ajunge la rezultatele dorite, fara niciun antrenor personal care sa te forteze. Astfel, vei ajunge numaidecat intr-o forma de zile mari, asa cum iti doresti!

Pentru a veni in sprijinul tau, iata care este topul celor mai potrivite aparate fitness pe care le poti utiliza in propria intimitate:

Stepper-ul

Un exemplu bun de aparate fitness pentru obtinerea unei musculaturi tonifiate este stepper-ul. Cu toate ca ai putea fi tentat sa afirmi ca acesta este un aparat potrivit doar pentru partea inferioara a corpului, ai sa fii surprins cat de bine poate antrena acest aparat intregul corp si te vei bucura de rezultatele pozitive pe care ti le poate aduce.

Bicicleta fitness

Aceasta este un exemplu perfect de aparat care nu este nici prea costisitor si nici nu ocupa mult spatiu, bicicleta fitness fiind ideala pentru spatiile reduse precum apartamentele. In plus, acest aparat "stie" extraordinar de bine sa lucreze atat muschii feselor, pentru un posterior de invidiat, cat si ai abdomenului.

Banda de alergat

Alergarea este fara indoiala unul dinte cele mai bune antrenamente, iar miscarea de tip cardio, care lucreaza intregul corp, te ajuta sa imbunatatesti functiile sistemului cardiovascular si sa transformi slabitul intr-o realitate. Banda de alergat este acel aparat pe care, daca petreci o ora pe zi, poti arde aproximativ 900 de calorii si poti accelera semnificativ metabolismul. Totodata, utilizarea unui astfel de aparat de fitnes creste nivelul de rezistenta la efort fizic, ceea ce inseamna ca te vei putea antrena mai mult si vei ajunge mai repede la formele dorite.

Asadar, nu uita ca adevarata reteta a slabitului este foarte simpla: vointa puternica in combinatie cu alimentatia corespunzatoare si antrenamente regulate realizate cu ajutorul unuia sau mai multor aparate fitness precum cele prezentate mai sus.