Despre UEFA Champions League si visul oricarui club de fotbal (P)

Acum 64 de ani, sezonul 1955-1956, a pus bazele primei editii ce avea sa fie un pic mai tarziu UEFA Champions League de azi. 16 Echipe au facut atunci istorie si Cupa Europeana, a debutat pe 4 Septembrie '55 cu o remiza intre Sporting CP si Partizan. João Baptista Martins a inscris primul gol si de atunci s-au inscris peste 1500 de goluri.

Finala inaugurala a avut loc in Franta, pe stadionul Parc des Princes intre Stade de Reims si Real Madrid. Cu o victorie la mustata, Madrilenii au fost primii castigatori ai celei mai faimoase cupe din lume. Azi, tot ei, impreuna cu alte cateva cluburi faimoase de fotbal, ne fac sa stam lipiti de televizoare si sa traim fiecare minut de fotbal la maxim.

In '92 a recapatat o noua "fatada" si UCL este azi cel mai urmarit campionat de pe mapamond.

Marii castigatori, cu 13 titluri au ramas tot Madrilenii iar Cristiano Ronaldo inscriind pentru ei, nu mai putin de 127 de goluri.

Finala se va desfasura pe Estadio Metropolitano, in Madrid, cand doua cluburi englezesti, Tottenham si Liverpool vor face un meci de exceptie.

Liverpool, din 8 finale, 5 au iesit castigatori pe cand rivala lor de anul acesta, Tottenham este la primul sau meci de asa anvergura. Totusi, cele doua echipe au avut de-a lungul timpului peste 170 de intalniri. Tottenham a castigat cu 3-2 mansa retur cu Ajax, Lucas Moura propulsandu-si echipa, cu golul sau din minutul 96, direct in istoria fotbalului.

Nu mai avem decat de asteptat, pentru ca, evident aceasta finala de poveste, pe langa jocul suprem, va avea si o arena plina de Kopites, fanii lui Liverpool, care vor incendia la propriu tribunele la fel cum au facut-o cu Rafa Benitez in 2005 in ceea ce urma sa ramana in istorie ca miracolul de la Istanbul. Daca nu ati ajuns sa cumparati pana acum un bilet la finala UCL '18-'19, trebuie sa stiti ca in acest moment mai sunt disponibile putin peste 200 de bilete, iar preturile sunt extrem de piperate, cel mai ieftin fiind 4.000EUR iar un Pachet ajunge pana la 13.000EUR.