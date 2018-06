Cum sa pariezi la Cupa Mondiala 2018 pentru a avea sanse mari de castig (P)

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Zeci de milioane de oameni vor paria pe meciurile de la Cupa Mondiala din 2018, insa peste 95% dintre acestia nu vor putea spune la finalul turneului ca au realizat profit in aceasta perioada. Acest lucru se datoreaza in primul rand faptului ca majoritatea celor care vor paria pe turneul final din Rusia nu vor analiza in detaliu probabilitatile reale ale fiecarui pronostic, ci se vor lasa ghidati de emotie si de dorintele personale cu privire la natiunile simpatizate si jucatorii simpatizati. Totusi, daca vrei sa iesi din multime si sa te regasesti la finele competitiei cu ceva bani in buzunar ai face bine sa anticipezi desfasurarea de forte, felul in care oamenii vor paria si sa urmezi o strategie dezvoltata in prealabil.

Cum pariezi in faza grupelor la Cupa Mondiala Rusia 2018



Desi un turneu final nu seamana neaparat cu altul, exista anumite lucruri care se pastreaza de la o editie de Campionat Mondial la alta. Spre exemplu, la turneele finale vom gasi de fiecare data echipe foarte slabe si de aceea, unele grupe vor fi extrem de dezechilibrate.

Spre exemplu, la editia din 2018 avem o grupa A extrem de facila pentru Uruguay, o grupa B aproape decisa in favoarea Spaniei si Portugaliei, o grupa C din care Franta nu poate scapa primul loc, o grupa E facila pentru Brazilia, o grupa F prin care cel mai probabil campioana mondiala Germania va defila si o grupa G in care Belgia si Anglia isi vor imparti primele doua locuri in clasament. Numai in grupele D si H avem parte de un oarecare echilibru pe hartie.

Majoritatea golurilor se vor marca in aceasta faza a competitiei, in special in meciurile cele mai dezechilibrate, asa ca pariorii ar face bine sa profite de pariul Peste 2.5 goluri, care va avea cote relativ bune in cele mai multe cazuri. Totodata, in grupele si in special in partidele care par a fi cat de cat echilibrate, am putea incerca sa jucam sansa dubla pe outsider si de cele mai multe ori, daca asteptam momentul potrivit, vom putea prinde cote foarte valoroase pentru aceste pariuri.

Cum pariezi in meciurile eliminatorii de la Cupa Mondiala Rusia 2018



Dupa incheierea meciurilor din grupe, echipele ramase in lupta sunt de valori mult mai apropiate, astfel incat partidele incep sa devina ceva mai inchise. in acelasi timp, pentru ca aceste meciuri sunt decisive, atat jucatorii, cat si antrenorii se gandesc in mod constant ca trebuie sa evite in primul rand eliminarea si nu se grabesc sa se deschida si sa riste victoria.

Jumatate dintre meciurile din fazele eliminatorii de la Cupa Mondiala din 2014 s-au incheiat la egalitate si au continuat cu doua reprize suplimentare de prelungiri. Interesant este ca si cota pentru remiza este in general mai buna in faza eliminatorie a competitiei, fapt pentru care pariurile pe rezultate de egalitate se pot dovedi a fi extrem de rentabile.

Totodata, pentru ca partidele sunt atat de inchise, numarul golurilor marcate scade dramatic: numai intr-un sfert dintre meciurile decisive de la Rio 2014 s-au marcat 3 sau mai multe goluri. Asadar, pariul Sub 2.5 goluri devine unul demn de luat in seama, chiar daca de multe ori numele atacantilor celor doua natiuni care urmeaza sa se intalneasca ne indreptatesc sa ne gandim la partide spectaculoase cu multe goluri.

Asa iti maresti sansele de a iesi pe plus la finalul turneului



Interesul pentru Campionatul Mondial de Fotbal este unul impresionant din toate punctele de vedere. intreaga planeta vorbeste toata ziua despre ultimele vesti de la prestigiosul turneu. Totodata, exista si foarte multi pariori latenti care revin in circuit sau pariori incepatori care isi fac intrarea in aceasta perioada, asa ca diferentele intre cotele furnizate de diversi operatori vor fi destul de mari, iar de acest lucru suntem obligati sa profitam daca ne dorim sa devenim pariori iscusiti.

Ideal este sa ne inregistram si sa ne verificam conturile la mai multe case de pariuri online de top licentiate in Romania la ONJN, pentru a putea paria de fiecare data la agentia care ofera cele mai bune cote pentru fiecare pronostic in parte. Astfel, castigand cateva procente bune la fiecare pronostic jucat, ne marim in mod substantial sansele de a incheia competitia pe plus!