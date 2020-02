Cum iti transformi vechiul semineu intr-un sistem modern de incalzire

Orice semineu vechi poate fi modernizat si redecorat pentru a-ti oferi confortul dorit, dar si pentru a se integra in stilul de amenajare al locuintei tale. Astfel, daca ai un semineu pe lemne care necesita o transformare totala, iti propunem un focar de semineu tip caseta.

Denumirea acestei categorii de focare provine de la forma lor complet dreptunghiulara, similare unei casete. Cu un design compact, acestea sunt ideale pentru proiectele de seminee moderne, minimaliste sau traditionale.

Aceste focare nu au picioare de sustinere si pot fi incastrate intr-un perete din living sau in orice alta incapere cu un spatiu generos. In plus, folosind un focar semineu compact si cu o greutate redusa, constructia semineului va necesita mai putine materiale si, in final, costuri mai mici.

Semineul tip caseta s-a nascut din dorinta clientilor care detineau deja un semineu pe lemne, dar care aveau nevoie de un up-grade in materie de stil si performanta. Specialistii il recomanda pentru modernizarea semineelor deschise, care, desi au o arhitectura deosebita, nu ofera aceeasi eficienta. Totodata, acestea au un consum mare de lemne si pot degaja fum in interiorul incaperii.

Astfel, pe langa avantajele de ordin estetic, focarele din aceasta categorie iti vor transforma semineul intr-un sistem de incalzire cu o functionalitate superioara, o durata de viata indelungata si costuri de intretinere mai mici. Noul semineu va avea dimensiuni mai mici, un cos de fum mai putin proeminent, va necesita o cantitate redusa de combustibil, nu va mai degaja fum in locuinta si va atrage toate privirile datorita unui design modern si atragator.

In contextul schimbarilor climatice si al interesului crescut al oamenilor pentru natura si mediu, cererea pentru astfel de solutii pentru seminee a crescut semnificativ in ultima vreme. Dovada sta in numeroasele solicitari ale clientilor care se orienteaza catre salvarea vechilor seminee si achizitionarea unui model nou de focar, conform cu noile standarde. In acest fel scade consumul de resurse si energie, iar amprenta de carbon este redusa considerabil. De asemenea, clientul nu trebuie sa renunte la momentele frumoase petrecute la gura vechiului semineu, avand posibilitatea de a-si crea noi amintiri alaturi de familie si prieteni.

Astfel, daca iti doresti o solutie alternativa de incalzire, aceasta gama de focare pentru seminee este ideala. Imbunatatite permanent de producatori, focarele de tip caseta au crescut in popularitate printre clientii care doresc o schimbare si vor un semineu cu o masa totala redusa si un pret final de achizitie mai avantajos.

Specialistii de la Seminee Bucuresti te pot ajuta sa te bucuri de momente de relaxare in conditii optime de siguranta si confort. Acestia iti stau la dispozitie cu o gama variata de seminee, sobe pe lemne, focare, cosuri de fum si accesorii, pe care le poti achizitiona cu ajutorul personalului cu experienta de aici. Produsele de aici sunt potrivite atat pentru proiectele de reconditionare a semineelor vechi, cat si pentru pentru constructiile noi. Asadar, orice idee poate deveni realitate daca beneficiezi de suportul unei echipe de experti precum cei de la Seminee Bucuresti.