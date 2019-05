Biciclete Copii cu reduceri de pana la 60% doar la Pegas (P)

Pegas este bicicleta copilariei. In anii ‘80 nu erai cool daca nu aveai o asemenea bicicleta. Daca nu aveai un Pegas, era musai sa ii rogi pe ai tai sa iti cumpere. Era la fel de popular precum papusa Aradeanca sau televizorul Diamant. Primul model a aparut pe piata in anul 1972 si a fost fabricat de catre Uzina Tohan. Insa, abia trei ani mai tarziu au fost produse primele biciclete pentru copii. Se poate spune ca a fost, in acea perioada, unul din brand-urile cu cel mai mare succes in Romania. Dupa Revolutie, Pegasul a fost redus la tacere, insa in 2012 brand-ul a renascut. Astazi, bicicletele Pegas sunt apreciate nu numai in Romania, ci si peste hotare.

De ziua copiilor, Pegas lanseaza doua modele de biciclete mountain bike pentru copii. Daca vrei sa cucerești lumea de mic, atunci Pegas iti pune la dispoziție noua bicicleta Mini Drumet 20. Cu un cadru ușor din Aluminiu 6061 sii roti de 20”, Everestul ti se va parea un deal, iar drumurile offroad vor fi rampa ta de lansare pentru a explora universul tau. La toate acestea, putem sublinia greutatea redusa a bicicletei, respectiv 10kg fără pedale. Acest lucru o face cea mai usoara bicicleta din clasa ei. Drumet 24 este un mountain bike pentru copiii un pic mai mari si nu numai, recomandat pentru persoane cu inaltimi cuprinse între 130cm și 160cm și care vor sa exploreze cararile sau drumurile intr-un ritm specific mersului pe doua roti montan.

Rotile au dimensiunea de 24”, iar transmisia de la Shimano de tip 3x7 iti asigura o gama suficienta de viteze ca sa poti pedala in voie pe o gama variată de tipuri de teren.

De ce este important sa achizitionezi biciclete copii, marca Pegas ?

In primul rand, este vorba despre o mostenire autentica pe care o transmiti celui mic. Pegas-ul face parte din acele lucruri de care ne mandrim si de care ne aducem aminte cu mare placere. De aceea, cel mic va aprecia mai mult o bicicleta cu poveste, precum un Pegas.

In al doilea rand, este vorba despre promovarea miscarii. A merge pe bicicleta este una din cele mai sanatoase indeletniciri. Mersul regulat pe bicicleta contribuie la sanatatea mentala, dar si fizica a persoanei respective.

A merge pe bicicleta este ceva simplu si placut. Uneori lucrurile simple sunt cele mai satisfacatoare. Imediat ce copilul tau va avea o bicicleta, va descoperi cat de distractiva este activitatea aceasta si ca va petrece momente amuzante alaturi de alti prieteni sau alaturi de familie. Pana si John F. Kennedy a spus “Nimic nu se compara cu placerea simpla de a merge cu bicicleta”.

Multe asociatii pentru sanatate recomanda parintilor sa isi incurajeze copiii in practicarea activitatilor fizice macar o ora pe zi pentru a ramane sanatosi. Bicicleta este una din activitatile recomandate. Activitatea fizica va ajuta copilul si in alte situatii. I se va imbunatati memoria, va fi mai fericit si va avea mai multe oportunitati de a socializa cu alti copii care iubesc bicicletele.

De asemenea, cum spuneam, este o activitate pe care o poti face alaturi de restul familiei. Cat de incantator ar fi sa ii vezi pe mama, tata si pe cel mic pedaland impreuna!

Bicicleta este vehiculul perfect pentru transport. Nu numai ca promoveaza un stil de viata sanatos, ci ii invatam pe cei mici cum sa foloseasca acest mijloc alternativ de locomotie, inlocuind astfel autovehiculele poluante si protejand mediul inconjurator.

Asadar, profita de aceasta oferta de 1 iunie si ahcizitioneaza-i celui mic o asemene bicicleta. Poti alege dintr-o gama mare de biciclete mountain bike copii. Preturile sunt mai mult decat accesibile, avand reduceri de pana 60% cu ocazia acestei campanii, si bicicletele au un design placut si sunt foarte rezistente. Bicicletele sunt, de asemenea, disponibile in diverse culori si modele. De exemplu, pe site-ul bicicletepegas.ro poti gasi modele pentru cei mai micuti, cu logo Winnie the Pooh, Minnie Mouse, Mickey Mouse sau Frozen. Ele sunt astfel disponibile pe categorii de varste, cu sau fara rotite ajutatoare. Pegas activeaza pe piata din Romania cu o retea de 10 magazine proprii în Bucuresti, Cluj, Brasov, Constanta și Timisoara la care se adauga o platforma nationala de parteneri.

Nu mai sta pe ganduri si comanda acum un Pegas pentru a profita de oferta de 1 iunie!