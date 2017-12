Fotbalul in ANUL 3015! Simularea unui fan in cel mai tare joc virtual: ce echipa a devenit cea mai de succes si cum apar Steaua si Petrolul

In urma cu doua luni, un englez a intrat in Cartea Recordurilor ca fiind cel mai impatimit jucator de Football Manager. El a jucat 154 de sezoane cu aceeasi echipa, timp de cativa ani!

Acum, un alt suporter englez a venit cu o "nazbatie". El a reusit sa simuleze 1.000 de ani in jocul virtual Football Manager. Pentru asta, tanarul a avut nevoie de cateva luni.

Englezul a simulat 1.000 de campionate pentru a vedea ce echipa ar fi cea mai buna in anul 3015.

Potrivit rezultatelor jocului, Sheffield United a devenit cea mai de succes echipa din fotbalul britanic, cu 168 de titluri castigate. Pe de alta parte, Burnley a devenit "regina" Cupei Angliei, cu 101 trofee.

In UEFA Champions League, Real Madrid apare cu 108 trofee, in timp ce Steaua si Petrolul figureaza la capitole mai putin placute.

Steaua este in joc detinatoarea recordului pentru cele mai multe meciuri consecutive fara victorie (37 - 2117 pana in 2128), iar Petrolul echipa cu cele mai multe infrangeri la rand (24 - 2924 pana in 2927).

In postarea sa de pe Reddit, englezul a facut cate un mic rezumat pentru fiecare suta de ani, notand:

Anii 2100 - Stoke a dominat din nou, cu 7 titluri la rand si un total de 14 in 17 ani. Mai tarziu, Burnley a devenit cea mai dominanta echipa.

Anii 2200 - Declinul lui Stoke a insemnat ascensiunea lui Sheffield United. Sheffield si-a impartit titlurile in mare parte cu Manchester United, dar in cativa ani au mai aparut Barnsley si Southend United. Acest secol nu a fost marcat de o dominatie totala, dat fiind ca echipe ca MK Dons, Hull si Plymouth au castigat si ele. Cele 5 mari puteri au fost Sheffield, Arsenal, Barnsley, Southend si Burnley.

Anii 2300 - Southend a preluat puterea de la Sheffield, castigand cele mai multe titluri. 7 titluri la rand pentru Southend a insemnat recordul all-time.