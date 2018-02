El este "cel mai mare escroc al secolului 20". Cum a reusit acest barbat sa faca 242 MILIOANE dolari si nicio zi de inchisoare

Foutanga Babani Sissoko este considerat a fi unul dintre cei mai mari escroci din istorie si e adesea poreclit in tara sa "Escrocul secolului XX".

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo

Foutanga Babani Sissoko are o poveste demna mai degraba de scenariul unui film. Acesta a pagubit de-a lungul vietii oameni importanti pe seama carora s-a imbogatit.

Povestea lui Foutanga Babani Sissoko a inceput in 1995, atunci cand l-a convins pe managerul Bancii Islamice din Dubai sa ii acorde un credit pentru o masina. El l-a invitat pe acesta la pranz si i-a povestit ca are puteri magice si ca ar putea dubla orice suma de bani!

Babani Sissoko a fost atat de convingator incat Mohammed Ayoub l-a crezut, in ciuda faptului ca religia Islamica considera blasfemie "magia neagra".

Astfel, Ayoub a inceput sa ii vireze lui Babani Sissoko sume mari de bani din fondurile bancii.

Cand si-a dat seama ca fusese inselat, era deja prea tarziu. Malianul Babani Sissoko disparuse!

Barbatul a reaparut cateva luni mai tarziu la New York, unde s-a folosit de farmecele sale de "playboy" pentru a cuceri o casierita a unei banci. El s-a casatorit cu femeia, care l-a ajutat sa isi gestioneze avutia.

In urma unei investigatii s-a descoperit ca barbatul transferase 151 de milioane de dolari, bani proveniti de la Banca Islamica din Dubai, intr-un cont Citibank, banca la care lucra noua lui sotie.

Mai tarziu, Babani Sissoko avea sa apara in Africa, pe continentul natal, unde infiinta o companie de transport aerian, Air Dabia. El a incercat sa cumpere cateva elicoptere folosite in razboiul din Vietnam, oferind o mita de 30.000 de dolari unui functionar. Omul l-a reclamat insa, iar pe numele lui Babani Sissoko a fost emis un mandat de arestare. El a fost prins la Geneva si extradat in Statele Unite.

In SUA, el nu a facut nicio zi de puscarie, dupa ce si-a platit cautiunea uriasa de 20 de milioane de dolari!

Pentru ca au reusit sa-l scape de puscarie, avocatii au fost rasplatiti cu masini de lux!

Din banii "furati", Babani Sissoko obisnuia sa si dea saracilor. Ca un veritabil Robin Hood, acesta se plimba prin cartierul sau si le dadea bani oamenilor fara adapost!

Reintors in Mali, Babani Sissoko a fost judecat si condamnat, dar nu a mers la inchisoare pentru ca intre timp devenise membru al Parlamentului si legea ii oferea imunitate!

Acum, barbatul nu mai poate parasi tara sa, intrucat este dat in urmarire de Interpol si poate fi arestat.

Babani Sissoko a acceptat recent sa vorbeasca intr-un interviu, declarandu-se falit. El spune ca nu a avut niciodata 242 de milioane de dolari si ca suma este exagerata.

"Este o poveste traznita. Oamenii de la banca ar trebui sa explice cum au pierdut atatia bani. Cum ar fi puttu sa dispara atatia bani? Nu putea un singur om sa scoata atatia bani dintr-o banca.

Omul despre care vorbiti...eu nu l-am intalnit niciodata.

Eu nu am puteri magice si nu practic magia de niciun fel", a spus el.