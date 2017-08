Surpriza URIASA la Paris! O SUPER VEDETA PLEACA dupa transferul lui Neymar. Ce club il ia la pret de SOLDURI

Mai multe surse din Franta si Anglia anunta ca neamtul Draxler se va desparti de Paris in aceasta vara! Dupa transferul lui Neymar, antrenorul Unai Emery si-ar fi dat acordul ca Draxler sa plece. Pretul sau: 35 de milioane de euro!

Zvonurile conform carora jucatorul ar fi fost oferit Barcelonei n-au fost confirmate de club, care negociaza insa cu Arsena, potrivit The Times.

Julian Draxler, 23 de ani, a jucat in Germania pentru Schalke si Wolfsburg inainte sa ajunga pe Parc des Princes. La PSG are 10 goluri in 25 de aparitii in toate competitiile.



