Salariul uluitor pe care PSG i l-a oferit lui Mbappe! Seicii nu au absolut nicio limita la bani

Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

PSG a dat lovitura cu Neymar in aceasta vara, platind o adevarata avere, 222 de milioane de euro, pentru a-l lua de la Barcelona. Seicii ii vor da 150 de milioane de euro salariu in cei 5 ani pe care brazilianul ii va petrece la Paris. Per total, afacerea se indreapta undeva spre 400 de milioane de euro.

Dupa Neymar, urmatorul pe lista e Mbappe. Acesta e aproape de un transfer la PSG pentru suma uluitoare de 180 de milioane de euro, iar salariul sau se va ridica la 18 milioane de euro pe sezon, anunta L'Equipe.

Francezul va costa si el un total de peste 280 de milioane de euro, iar PSG poate ajunge la 1 miliard din 3 transferuri daca mai da o lovitura pe piata transferurilor ca cei doi, care totalizeaza undeva intre 650 si 700 de milioane de euro.