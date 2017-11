"Real Madrid a inceput negocierile!" Jucatorul de 50 de milioane de euro care poate ajunge in iarna la Real! Pe cine vrea Zidane

Real Madrid vrea unul dintre cei mai scumpi fundasi din toate timpurile.

Zinedine Zidane a spus dupa partida cu Malaga ca doreste intariri la echipa, lucru care a starnit o multime de speculatii legate de tintele Realului. Conform RMC, Real Madrid a inceput deja negocierile pentru fundasul celor de la Chelsea, David Luiz.

Devenit rezerva in ultimele etape in echipa lui Antonio Conte, Luiz a fost considerat principalul vinovat pentru infrangerea din Liga Campionilor de la Roma. Iar Real incearca sa profite si sa aduca un jucator care sa le faca o concurenta puternica lui Sergio Ramos si Raphael Varane.

Pretul pentru David Luiz, conform celor de la AS, ar fi de 30 de milioane de euro, ceea ce ar face ca brazilianul sa ajunga la o suma totala de peste 140 de milioane de euro platita de-a lungul carierei pentru transferul sau. Chelsea l-a transferat in 2011 de la Benfica pentru 25 de milioane de euro si l-a vandut pentru un pret dublu la PSG in 2014. Doi ani mai tarziu, David Luiz revenea la Chelsea pentru suma de 35 de milioane de euro.