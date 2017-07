Piovaccari a semnat in tara milioanelor. Unde va juca fostul atacant al Stelei

Federico Piovaccari, fostul atacant italian al Stelei, a parasit-o pe Cordoba pentru o noua aventura exotica. Dupa ce a jucat in Australia, acesta a decis sa incerce si fotbalul din China.

Unul dintre cei mai apreciati atacanti ai Stelei in ultimii ani, Piovaccari a ajuns in liga a doua din China.

La 32 de ani, acesta a ales banii chinezilor de la Zhejiang Yiteng, formatie care a terminat in a doua jumatate a ligii secunde in campionatul trecut.



Piovaccari este unul dintre cei mai iubiti jucatori ce au evoluat la Steaua in ultimii 10 ani, acesta marcand 16 goluri in urma cu 3 ani, cand a calificat Steaua in Champions League dupa golurile din meciul cu Legia Varsovia.

Dupa despartirea de Steaua, Piovaccari a mai jucat la Western Sydney Wanderers, Eibar si Cordoba.