OFICIAL | Lituanianul Cerniauskas va juca la Steaua Bulgariei, dupa despartirea de Dinamo

Portarul lituanian Vytautas Cerniauskas (28 de ani) a semnat cu CSKA Sofia, in Bulgaria, dupa despartirea de Dinamo. In 2017, acesta a bifat 5 meciuri in Liga I in tricoul "cainilor".

Cerniauskas a jucat 34 de meciuri in sezonul 2015/16 pentru Dinamo, apoi a plecat pentru o jumatate de sezon in Cipru, la Ermis. In returul stagiunii trecute, acesta a revenit la formatia alb-rosie, pentru care a mai evoluat in 5 partide.

Acum, Cerniauskas, care a mai evoluat in Romania si la FC Vaslui, a ales sa semneze in Bulgaria. Acesta va juca la CSKA Sofia.

Cerniauskas a semnat din postura de jucator liber cu cea mai titrata echipa a Bulgariei.