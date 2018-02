OFICIAL | Doi dintr-o lovitura! Chinezii au luat doi fotbalisti de la Atletico Madrid cu peste 60 de milioane de euro

Atletico Madrid a confirmat cedarea lui Carrasco si Gaitan la Dalian, in China. Clubul spaniol va incasa peste 60 de milioane de euro!

Carrasco a costat 40 de milioane de euro, iar AS Monaco va primi si ea 7.5 milioane din aceasta afacere.

Carrasco juca la Atletico din vara lui 2015, in timp ce Gaitan fusese transferat in 2016.

.@CarrascoY21 and @nicogaitan will join Dalian Yifang on a permanent deal.

Best of luck in China!

➡ https://t.co/M9mmraDNKM

➡ https://t.co/PVytuVRpcp pic.twitter.com/cWOCoGzY8s