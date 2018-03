OFICIAL | Cel mai scump jucator african din istorie a fost prezentat astazi! I-a intrecut pe Salah, Keita si Aubameyang

Congolezul Cedric Bakambu a devenit cel mai scump fotbalist african din istorie. El a fost cumparat de Beijing Guoan cu suma de 74 milioane euro. Din aceasta suma, jumatate s-a dus catre Villarreal, iar cealalta jumatate sub forma de taxe catre statul chinez.

Bakambu, in varsta de 26 de ani, va incasa un salariu fabulos: 18 milioane de euro pe an!

Fotbalistul a mai jucat la Sochaux si Bursaspor, fiind achizitionat de Villarreal in 2015. El a jucat 105 meciuri si a marcat 47 de goluri pentru "Submarinul galben".

El a fost dorit si in Premier League, de echipe ca Newcastle, West Bromwich, West Ham si chiar Tottenham, dar a preferat sa mearga in China.

Cedric Bakambu's £65m move to Beijing Guoan has made him the most expensive African player ever, ahead of:

Aubamyang - £56m

Keita - £51m

Salah - £34m

Mane - £34m

