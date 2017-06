Chiriches, anuntat ca si transferat la Galatasaray! Cu ce brazilian celebru va face pereche in defensiva

Chiriches e tot mai aproape de transfer.

Chiriches e tot mai aproape de transferul in Turcia. Ziarele scriu ca fundasul va merge la Istanbul dupa meciul cu Chile, de maine, transmis in direct de ProTV, acolo unde va semna contractul.

Fundasul roman e principala tinta a turcilor, care il mai vor in aparare pe celebrul brazilian Maicon. Acesta a fost in echipa de vis a lui Inter, cucerind 4 titluri in Serie A si Liga Campionilor, sub comanda lui Mourinho.

Suma de transfer a lui Chiriches este in jur de 5 milioane de euro, iar jucatorul va primi 2 milioane de euro pe sezon.