Catalanii anunta transferul lui Coutinho la Barca, Klopp le-a dat replica: "Il vor? 500 de milioane!"

Philippe Coutinho este o prioritate pentru Barcelona in vara conform presei catalane.

Sport de Catalunya anunta in urma cu 2 zile ca Barcelona il vrea pe Coutinho iar jucatorul brazilian si-ar fi dat acordul. Astazi, jurnalistii catalanii scriu despre avantajele pe care le-ar avea jucatorul si clubul in cazul transferului.

In primul rand, venirea lui Coutinho ar fi foarte bine primita in vestiar. Coutinho se intelege foarte bine cu Neymar, cel cu care este coleg si la echipa nationala, dar si cu Luis Suarez, alaturi de care a jucat la Liverpool in sezonul in care echipa antrenata atunci de Brendan Rodgers a fost la un pas sa castige titlul in Premier League.

Problema celor de la Barcelona, recunoscuta si de jurnalistii catalani, este ca Liverpool nu are nevoie sa il vanda pe Coutinho iar jucatorul nu are clauza de reziliere a contractului, asa cum s-a intamplat cu Suarez in urma cu 2 ani, astfel ca Liverpool poate refuza orice oferta. Klopp a dezvaluit ca a primit garantii ca nu va fi vandut Coutinho.

"Cand a semnat noul contract? Inseamna ca ar fi o idee buna (transferul). Pentru 500 de milioane!" a spus Klopp razand. "Nu exista absolut niciun plan (sa plece Coutinho). Ceea ce mi-au transmis patronii este ca avem sansa de a nu vinde pe nimeni daca nu ne dorim. Asta inseamna ca putem aduce alti jucatori si asta este o situatie buna. Am o echipa stabila cu o fundatie buna. Vrem sa aducem cativa jucatori dar nimeni nu va pleca fara sa ne dam acordul asa ca sunt complet relaxat" a spus Jurgen Klopp.