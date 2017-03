Campionul mondial Podolski ajunge la o echipa NECUNOSCUTA. Anunt oficial: unde va juca din vara

Lukas Podolski a anuntat ca va pleca la finalul sezonului de la Galatasaray. Viitoarea destinatie este una cel putin surprinzatoare.

Lukas Podolski a anuntat joi ca la finalul acestui sezon va parasi Galatasaray Istanbul si va semna un contract cu clubul japonez Vissel Kobe, din J-League.

"Pot sa confirm ca la finalul acestui sezon ma voi alatura echipei japoneze Vissel Kobe. Nu este o decizie impotriva clubului Galatasaray, este o decizie pe care am luat-o pentru o noua provocare. Voi explica mai multe la momentul potrivit. Insa acum ma concentrez doar pentru a o ajuta pe Galatasaray si pe fanii nostri fantastici", a scris Podolski pe Instagram.

Lukas Podolski, in varsta de 31 de ani, este legitimat la Galatasaray din 2015. Anul trecut, el si-a anuntat retragerea din nationala Germaniei.

De-a lungul carierei, Podolski a mai jucat la Koln, Bayern, Arsenal si Inter. Acesta are in palmares titlul Bundesligii, Cupa Germaniei, precum si Cupa Angliei. In Turcia a castigat Cupa si Supercupa, iar la nivel international a devenit campion mondial cu Germania.