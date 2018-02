Surpriza URIASA! Serena Williams a ramas masca inainte de revenirea pe teren! Ce a gasit la Indian Wells

Simona Halep a decolat in aceasta dimineata spre Indian Wells, acolo unde vrea sa-si confirme statutul de lider mondial.

Pe langa daneza Caroline Wozniacki, Halep va avea o adversara redutabila in plus. Serena Williams si-a revenit complet dupa nastere si va participa si ea. Americanca a jucat un turneu demonstrativ la finalul lunii decembrie si a decis sa renunte la primele turnee din acest an pentru ca a considerat ca nu este suficient de pregatita.

Acum este si vrea sa-si recupereze pozitia de lider mondial. Serena a avut parte de o surpriza imensa cand a ajuns in Florida, la Indian Wells.

Pentru a sarbatori revenirea sotiei sale pe teren, Alexis Ohanian a cumparat spatiu pe panourile publicitare din zona complexului sportiv in care se desfasoara turneul si a postat poze cu fiica lor, Alexis si mesajul "cea mai tare mama".

These just went up on alongside I-10 into Palm Springs. @OlympiaOhanian & I wanted to welcome her back to tennis. Designed them myself, with some help from Jr.#GMOAT pic.twitter.com/zRcMmxhgB5