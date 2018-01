SIMONA HALEP // Decizia care i-a schimbat viata Simonei: "Asta ma ajuta sa devin si mai buna"

Simona Halep a ajuns pentru prima data in finala turneului de Grand Slam de la Australian Open.

Halep a invins-o pe Kerber dupa o noua confruntare epica ce a tinut milioane de oameni cu sufletul la gura pana la final. Halep a pierdut doua mingi de meci, dar apoi a recuperat si ea doua, moment care i-a dat incredere sa revina si sa obtina calificarea in marea finala.

Halep spune ca a scapat de negativismul care a tras-o in jos in ultimii ani si crede ca de acum are loc doar de progres in cariera ei.



"Nu a fost usor, inainte eram putin cam negativa, incerc sa schimb asta. M-am schimbat deja, dar trebuie sa muncesc mai mult. Vreau sa devin si mai buna si sunt convinsa ca voi deveni si mai buna in viitor.

Au fost doua momente cand am simtit ca meciul s-a incheiat. Nu mai aveam forta si parea pierdut totul. Dar am servit destul de bine, iar apoi am devenit mai increzatoare. Si nu am renuntat, ceea ce a insemnat mult, asa am castigat meciul", a spus Halep in Australia.

Pentru calificarea in finala, Simona Halep si-a asigurat un cec de 2 milioane de dolari australieni si 1.300 de puncte WTA.

Sambata, in finala la Melbourne, Halep o va infrunta pe daneza Caroline Wozniacki, numarul doi mondial, care a trecut joi de belgianca Elise Mertens, cu 6-3, 7-6 (7/2). Castigatoarea va ocupa luni locul 1 in clasamentul WTA.

Wozniacki are 4-2 in meciurile directe cu Halep, in fata careia s-a impus in ultimele trei confruntari. Halep a invins in 2013 in semifinale la New Haven, cu 6-2, 7-5, si in 2015 in semifinale la Dubai, cu 2-6, 6-1, 6-1. Daneza a castigat in 2012 in optimi la Dubai, cu 6-2, 6-3, in 2015 in semifinale la Stuttgart, cu 7-5, 5-7, 6-2, in 2017 in sferturi la Eastbourne, cu 5-7, 6-4, 6-1, si la Turneul Campioanelor de la Singapore, in grupa, cu 6-0, 6-2.