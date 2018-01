SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA // Darren Cahill ii critica pe organizatori: "Asta e o mare problema!"

Urmareste Simona Halep - Karolina Pliskova maine dimineata, de la ora 7, pe www.sport.ro!

Australianul Darren Cahill ii critica pe organizatorii de la Melbourne pentru conditiile in care s-au desfasurat partidele din acest an. Caldura a afectat toti participantii la primul Grand Slam al anului, iar regulile nu au fost clare. Acesta vrea sa stie cand o partida poate fi intrerupta din cauza caldurii, sau cand acoperisul poate fi tras.

"Cea mai mare problema este ca nu exista o regula, ci mai mult niste indicatii pe care arbitrii de scaun le au. Dar nu este clar cand trebuie sa se opreasca meciul sau cand sa se traga acoperisul. Niciodata nu stim cat trebuie sa fie exact, ce temperatura sa fie ca sa intample ceva.

Jucatorii nu au gestionat usor aceste probleme, dar din fericire nu s-a intamplat nimic. Cea mai mare problema este sa joci pe caldura pe hard. Deoarece caldura se simte mult mai puternic decat pe alte suprafete. Asa ceva nu se intampla in celelalte sporturi", a spus Cahill intr-o interventie la Sports SA Podcast.

La Melbourne, temperaturile au trecut chiar si de 40 de grade Celsius pe durata unor meciuri. Roger Federer, favorit la masculin, a cerut ca partidele sale sa fie programate doar seara. Halep a jucat de mai multe ori de la 11 ora locala, pe temperaturi de 40 de grade. Temperatura de pe teren ajunge si la aproape 70 de grade in timpul meciurilor. Maine, Simona va juca dupa-amiaza in sferturile de la Australian Open.



Karolina Pliskova va fi adversara Simonei Halep, liderul mondial, in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a invins-o luni in optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, in trei seturi, 6-7 (5), 6-3, 6-2.

Meciul, foarte disputat, a durat doua ore si 42 de minute. Karolina Pliskova este a sasea favorita a competitiei de la Melbourne, iar Barbora Strycova este cap de serie numarul 20.

Karolina Pliskova, fost lider mondial, si-a egalat cea mai buna performanta la Australian Open, ea atingand sferturile de finala si in 2017.

Tot luni, Simona Halep a trecut fara emotii de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-2. Romanca a reusit sa isi egaleze cea mai buna performanta a sa la Melbourne, sferturile de finala, dupa editiile din 2014 si 2015.

Halep si Karolina Pliskova s-au intalnit de sapte ori pana acum, bilantul fiind favorabil romancei, care s-a impus de cinci ori.

Anul trecut, Halep a invins-o pe Pliskova in semifinalele turneului de la Roland Garros, cu 6-4, 3-6, 6-3.

