SIMONA HALEP, INDIAN WELLS // Va reusi Simona sa ia BONUSUL de 1 milion de euro? Provocarea lansata de americani! Doar 5 jucatori au reusit asa ceva!

Turneul de la Indian Wells incepe pe 8 martie.

Simona Halep poate sa plece acasa cu un bonus de 1 milion de euro de la Indian Wells. Organizatorii au anuntat ca vor oferi suma jucatorului sau jucatoarei care va reusi sa castige turneul atat la simplu cat si la dublu.

Halep a castigat la Indian Wells in 2015, iar la dublu a cucerit turneul de la Shenzen la inceputul acestui an alaturi de Irina Begu. Cele doua s-au inscris deja in proba de dublu a turneului de la Indian wells.

Numarul 1 WTA din nou, Simona e favorita principala la turneul de simplu. Nu va avea insa o misiune usoara. Pe langa Wozniacki si adversarele din ultima perioada, si Serena Williams si-a anuntat participarea si vrea sa revina la forma de dinainte sa nasca.

"Vrem sa incurajam tenismenii de top sa joace si in proba de dublu", a motivat aceasta decizie directorul turneului, fostul tenismen neamt Tommy Haas.

De-a lungul istoriei, doar 5 jucatori de tenis au reusit dubla la Indian Wells, Roscoe Tanner (1978), Boris Becker (1988), Jim Courier (1991), Lindsay Davenport (1997 si 2000) si Vera Zvonareva (2009).