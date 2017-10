Simona Halep, cetatean de onoare al Capitalei: "Talentul ei trebuie valorificat, sprijinit si recompensat"

Primaria Bucuresti vrea sa promoveze sportul cu ajutorul Simonei Halep.

Bate Cupa la PRO X, de la 20:30: Sanatatea Cluj - Steaua Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Simona Halep ar putea primi titlul de cetatean de onoare al Capitalei, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de marti a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) si initiat de consilierii liberali, care spun ca talentul exceptional al acestei sportive trebuie valorificat, sprijinit si recompensat pe toate planurile.

"In ultima perioada, performantele sportivilor romani sunt din ce in ce mai rare pe plan international. Lipsa de implicare si sustinere a autoritatilor, atat centrale, cat si locale in dezvoltarea si intretinerea baxelor sportive, in finantarea si functionarea cluburilor sportive pentru copii si juniori si in atragerea tinerei generatii catre sport a condus la reducerea masiva a practicarii spotului de catre copii, cu consecinte in reducerea ariei de selectie pentru sportul romanesc de performanta. in acest context, performanta Simonei Halep de a ajunge nr. 1 in clasamentul WTA si de a ridica numele Romaniei pe locul 1 in tenisul mondial este cu atat mai importanta", arata initiatorii proiectului aflat pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a CGMB.

Consilierii liberali care au initiat acest proiect mai spun ca Simona Halep a dovedit ca, prin perseverenta si pasiune, poate depasi orice obstacol in cariera sa si a devenit model inspirational pentru viitoarele generatii, iar parcursul umitor al acesteia este unic pentru un sportiv din Romania si reprezinta un model pentru sportul romanesc.

"Talentul exceptional al acestei sportive trebuie valorificat, sprijinit si recompensat pe toate planurile", adauga initiatorii proiectului privind acordarea titlului de cetatean de onoare al Capitalei Simonei Halep.

Simona Halep a urcat, pentru prima data in cariera, pe locul 1 WTA, dupa ce a invins-o, in 7 octombrie, pe letona Jelena Ostapenko, in semifinalele China Open. Halep a devenit prima romanca lider mondial in tenis, al doilea roman, dupa Ilie Nastase, care a fost numarul 1 ATP 40 de saptamani, intre 23 august 1973 si 2 iunie 1974, si a 25-a jucatoare care urca pe cea mai inalta treapta a ierarhiei, in istoria de 44 de ani a WTA.