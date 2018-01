SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI, marea finala de la AUSTRALIAN OPEN // Daneza a castigat patru din cele 6 meciuri cu Halep

Simona Halep s-a calificat in finala Australian Open, prima sa finala la turneul australian si a treia finala de Grand Slam dupa cele de la Roland Garros.

Simona Halep o va intalni pe Caroline Wozniacki in finala Australian Open, o partida care nu va conta doar pentru trofeu, ci si pentru locul 1 mondial. Daca Wozniacki va reusi sa se claseze mai sus decat Simona la finalul Australian Open, Halep va pierde prima pozitie in clasament.

Simona Halep s-a mai intalnit cu Wozniacki de sase ori pana acum, iar daneza a castigat de patru ori pana acum. Simona Halep a castigat doua partide. Simona Halep s-a impus pe "hard" in semifinalele turneelor de la New Haven in 2013 (scor 6-2, 7-5) si Dubai in 2015 (scor 2-6, 6-1, 6-1). Ultimele doua victorii ale lui Wozniacki in fata Simonei Halep au fost in 2017 la Eastbourne si la Turneul Campioanelor.

