SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN // Simona Halep a dezvaluit ce i-a spus Cahill la cateva secunde dupa finala si motivul pentru care a cerut ajutorul medicilor

Simona Halep a cedat in finala de la Australian Open cu 6-7, 6-3, 4-6 in fata Carolinei Wozniacki.

Simona Halep a ratat a treia sansa de a castiga un turneu de Grand Slam. Precedentele finale au fost pierdute la Roland Garros.

Simona Halep a declarat ca a fost incurajata de antrenorul Darren Cahill la doar cateva momente dupa finala cu Wozniacki.

"Mi-a spus ca e foarte mandru de mine, de ce am facut la acest turneu. Ca am fost cel mai bine din punct de vedere mental si fizic si ca am luptat pana la capat. E multumit de felul in care am evoluat", a declarat Simona Halep.

Simona Halep a dezvaluit si de ce a solicitat ajutorul echipei medicale in setul secund, set castigat in fata lui Wozniacki cu 6-3.

"Am avut durere de cap si ameteala. Am picioarele umflate, dreptul. Amandoua sunt complet moarte. De aceea am nevoie de pauza. Am nevoie de investigatii, dar o sa le fac acasa", a mai precizat Simona Halep.